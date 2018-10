Na Zagrebški trčila avto in motorist

11.10.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.40 uri sta na Zagrebški cesti v Novem mestu trčila osebno vozilo in motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oskrbeli poškodovanega motorista in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so prometno in požarno zavarovali mesto nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi, razsvetljevali kraj dogodka in očistili cestišče.

Zagorel na parkirišču

Minullo noč ob 00.46 je na Seidlovi cesti v Novem mestu parkirano pred poslovnim objektom zagorelo kombinirano vozilo. Goreče vozilo so pogasili gasilci GRC Novo mesto. Zaradi požara so popokala stekla na bližnjem poslovnem objektu, poslovni prostori so bili zadimljeni. Gasilci so prostore pregledali in prezračili. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Padel z gradbenega odra

Ob 16.35 je v ulici Brinje v Grosupljem delavec pri delih na stanovanjski hiši padel z gradbenega odra. Reševalci NMP Ljubljana so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Obveščene so bile pristojne službe.

Voda spet pitna

Komunala d.o.o. Sevnica obvešča, da je obvestilo o ukrepu prekuhavanja pitne vode na vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice preklicano.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 11:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI KOČV. POLJANAH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE na izvodu POŠTA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Dobrava izvod rudnik med 8.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vrhovska vas izvod Bušeča vas–Unetič med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Brezovica Gorjanci izvod Premagovci–Trebelnik med 10. in 13. uro.

M. K.