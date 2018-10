Ribničani ostajajo neporaženi, Trebnje izgubilo s Celjem

11.10.2018 | 08:00

Foto: I.V., arhiv DL

Ribnica, Trebnje - Ribničani so zaradi igranja v Pokalu EHF tekmo 6. kola Lige NLB proti Urbanscape Loki v gosteh odigrali že sredi tedna in brez težav vknjižili novo zmago, bilo je 36:29. Ribničani tako tudi po šestem krogu ostajajo neporaženi in imajo ob enem neodločenem izidu na vrhu tri točke prednosti pred Celjani, ki imajo še tekmo v dobrem.

Dolenjci so na tekmi ves čas vodili, si že v prvem polčasu priigrali lepo prednost, v 28. minuti so po zadetku Rista Vujačića vodili že za devet golov. V drugem polčasu se je nadaljevala podobna slika, gosti so brez težav nadzorovali potek tekme in jo pripeljali do zanje srečnega konca, so tekmo povzeli na Rokometni zvezi Slovenije.

Riko Ribnica bo v 7. krogu 20. oktobra gostila Velenjčane.

Ni pa se izšlo za rokometaše Trebnjega, ki so doma sinoči izgubili proti Celju Pivovarni Laško s 33:36.

Derbi kroga med drugo- in tretjeuvrščeno ekipo je minil v prevladi Celjanov. Ti so tudi s pomočjo nove okrepitve, 30-letnega levega zunanjega igralca, Francoza Williama Accambrayja, prišli do pete zmage, s katero so se povzpeli na drugo mesto in prehiteli včerajšnjega tekmeca.

Trimo Trebnje bo v 7. krogu prihodnjo sredo gostoval v Mariboru.

M. Ž.