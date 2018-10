Županja sprejela balkansko prvakinjo Evo Puhek

11.10.2018 | 10:10

Eva Puhek na sprejemu pri županji Mojca Čemas Stjepanovič (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je včeraj sprejela večkratno državno in evropsko kadetsko prvakinjo v ju-jitsu Evo Puhek, ki si je 22. septembra z zmago v Atenah priborila tudi naziv balkanske prvakinje. Županja je Evi čestitala za osvojen naslov in za vse pretekle izjemne športne dosežke, so sporočili iz občine.

Eva je nekaj dni po osvojitvi naslova balkanske prvakinje osvojila še dve zlati medalji na mednarodnem ju-jitsu turnirju Slovenija open 2018 v Brežicah, trenutno pa se pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo 27. oktobra v Boloniji v Italiji.

M. Ž.