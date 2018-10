Dobrodelni pohod letos tudi za nakup invalidskega skuterja za 31-letnega Miha

11.10.2018 | 17:45

Miha Jurečič je navdušen nad skuterjem, ki ga ima na testiranju. (Foto: J. A.)

Novo mesto - Bliskovito se bliža čas največje dobrodelne akcije v organizaciji Lions kluba Novo mesto - Dobrodelni pohod na Trško goro, letos šesti zapored. "Vsako leto znova ga pripravljamo z namenom pomagati invalidom in socialno šibkejšim in jim omogočiti lažje življenje," pravijo lionsi v vabilu, ki so nam ga poslali. Pohod bo to soboto, 13. oktobra, start ob 9. uri pred Gostilno Pugelj v Ždinji vasi. Pohod bo vključno s postanki in programom trajal največ štiri ure.

Tokrat bodo zbrana sredstva s pohodom in tista, ki jih bodo prispevali donatorji namenili:

- za nakup invalidskega skuterja 31-letnemu Mihi Jurečiču iz Ostroga pri Šentjerneju, invalidu z diagnozo cerebralne paralize, diplegije spastike in epilepsije. Miha je zaradi svoje bolezni osamljen in nima socialnih stikov s sovrstniki. Skuter mu bo omogočil boljšo mobilnost in boljšo kakovost življenja ter možnost navezave stikov z ljudmi,

- pomoči šestim dijakom iz socialno šibkih družin in nadarjenim v Šolskem centru Novo mesto, ki svojih talentov brez zunanje pomoči ne morejo uresničiti,

- Varstveno delovnem centru (VDC) Novo mesto, ki skrbi za umsko in telesno prizadete, za ureditev okolice v park z nadstrešnico, klopmi, igriščem, zasaditvijo... da bodo lahko svoj čas preživljali tudi v naravi, na zraku, ne le med štirimi stenami.

Ilustrativna slika. (Foto: Lions klub Novo mesto)

Doslej so z dobrodelnimi pohodi in donacijami pomagali že mnogim.

Leta 2013 so takrat 27-letnemu tetraplegiku Gregorju pomagali pri preureditvi avtomobila. «Končno sem spet dobil svoje noge. Lahko bom videl kaj več, ne le svoje sobe. Mamo bom lahko peljal k zdravniku!« je dejal ob predaji ključev.

Leta 2014 so slepemu Zlatku Cigiču kupili Braillovo vrstico. V Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih NM svoje znanje deli naprej.

Leta 2015 so opremili multisenzorno sobo za umirjanje varovancev z motnjami v duševnem in telesnem razvoju VDC-ja Novo mesto.

Leta 2016 so z zbranimi sredstvi na Dobrodelnem pohodu omogočili nakup dostavnega vozila in tako še razširili in okrepili dobrodelno akcijo DONIRANA HRANA, ki jo izvajajo skupaj z MO Novo mesto, RK, Karitasom, CSD ter trgovinami Spar, Mercator in Tuš.

V lanskem letu so zbrana sredstva namenili nakupu elektronske lupe s kamero za slabovidnega dečka z Vinice, s pomočjo katere deček lahko sledi pouku. Kupili smo tudi prilagojene igrače za slepe in slabovidne otroke v Centru IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne).

Lions klub Novo mesto letos obeležuje tudi 25-letnico dobrodelnega delovanja

O tem, kaj invalidski skuter, ki ga ima na testiranju, pomeni Mihi, obširneje pišemo v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. Med drugim je povedal:

"Zdaj se mi je odprl svet. Prej sem se zadrževal samo doma, po večini pred računalnikom v svoji sobi, včasih sem se z invalidskim vozičkom odpeljal do soseda. Zdaj pa se lahko peljem po vasi, lahko grem na kavo v lokal, tudi do Šentjerneja mi ni več težko priti"

Miha upa, da mu bo skuter odprl kakšna vrata pri delodajalcih, saj si zelo želi najti službo, seveda je zelo hvaležen Lions klubu Novo mesto, ki mu bo omogočil kakovostnejše življenje.

Janja Ambrožič