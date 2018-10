Krkin Notol 2 je tovarna leta

11.10.2018 | 10:40

Nagrado je prevzel generalni direktor in predsednik uprave Krke Jože Colarič. (Foto: J. M.)

Krkaši s predsednikom strokovne komisije Antonom Papežem in gostiteljem sklepnega dogodka Željkom Puljićem, direktorjem Iskratela. (Foto: J. M.)

Notol 2 je največja naložba v zgodovini Krke. (Foto: Krka, arhiv DL)

Kranj, Novo mesto - Krka je bila na sklepnem dogodku izbora časnika Finance v Kranju včeraj proglašena za najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji.

Izbor tovarna leta 2018 se je začel marca, prijavilo se je 14 podjetij, v finalni izbor pa sta poleg Krkinega obrata Notol 2 uvrstila še proizvajalec sesalnih enot in elektronsko komutiranih motorjev Domel ter proizvajalec kompleksnih plastičnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo Polycom Škofja Loka.

Prijavljene družbe so morale najprej izpolniti vprašalnik, ki je zajemal ključne kazalnike uspešnosti poslovanja, tehnološko naprednost proizvodnje, skrb za trajnostni razvoj in skrb za zaposlene. Vprašalnike so ovrednotili predstavniki svetovalne in revizijske hiše KPMG, ki so vse obrate tudi obiskali in se seznanili s poslovno-tehnološkim procesom. Končni izbor je nato opravila komisija, ki so jo sestavljali ugledni strokovnjaki in menedžerji iz slovenskega gospodarstva.

"Prejeta nagrada potrjuje, da je ena ključnih konkurenčnih prednosti Krke znanje, s katerim zagotavljamo stalen napredek in številne tehnološke novosti," so po prejemu nagrade sporočili iz novomeške Krke.

Visokozmogljiv in fleksibilen obrat

Krka je Notol 2 z lastnim znanjem in inovativnimi rešitvami gradila v sodelovanju z uveljavljenimi domačimi in tujimi podjetji. Obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil so odprli konec leta 2015.

V tehnično, tehnološko in računalniško visoko razvitem obratu z 270 zaposlenimi je nameščenih pet računalniško vodenih tehtalnih linij, šest visoko zmogljivih granulatorjev, 13 tabletirk (na eni lahko na uro izdelajo med 30.000 in 250.000 tisoč tablet), 8 strojev za oblaganje in 14 pakirnih linij z 28 roboti.

Trenutno v Notolu 2 izdelujejo več kot 50 različnih izdelkov, fleksibilno zasnovana proizvodna pa Krki omogoča, da lahko na posamezni liniji - v Notolu 2 jih je 60 - izdelujejo tako maloserijske (30.000 tablet) kot velikoserijske (do 4,5 milijona tablet) izdelke, s čimer se učinkovito prilagajajo zahtevam svojih številnih trgov.

B. Blaić