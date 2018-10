Mladoletni motorist v bolnišnico; na parkirišču pijan trčil v drugo vozilo

11.10.2018 | 11:40

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Včeraj okoli 18.30 se je zgodila prometna nesreča na Andrijaničevi cesti v Novem mestu. 17-letni voznik motornega kolesa je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki je vozil pred njim. Lažje poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Nekaj po 17. uri so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči v Župelevcu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 28-letni voznik avtomobila na parkirnem prostoru zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drug avtomobil. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Dirkal in ogrožal druge

Metliške policiste je nekaj po 15. uri občan obvestil, da v okolici Dolnjega Suhorja pri Metliki voznik avtomobila Volkswagen golf z nevarno in prehitro vožnjo ogroža druge udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so policisti v Metliki izsledili in ustavili kršitelja ter mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 54-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob orodje

V Krmelju je v noči na sredo nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in ukradel električno orodje. Lastnika je oškodoval za 10.000 evrov.

Prijeli 12 ilegalcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Sinji Vrh, Dolnji Suhor pri Vinici in Črnomelj izsledili ter prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Bangladeša, Pakistana, Iraka in Irana še niso zaključeni.

J. A.