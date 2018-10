Defibrilator tudi v Topliški vasi

11.10.2018 | 13:10

Takole so včeraj v Topliški vasi v Dolenjskih Toplicah namenu predali defibrilator. (Foto: spletna stran občine Dolenjske Toplice)

Dolenjske Toplice - Občina Dolenjske Toplice je nadgradila mrežo avtomatski eksternih defibrilatorjev (AED), saj so včeraj v Topliški vasi, med lekarno in ambulanto, uradno predali namenu novo napravo za učinkovitejše in hitrejše ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju.

»Na tisto območje gravitira večje število prebivalcev in ocenili smo, da je čas, da se tudi tam namesti AED napravo,« je za Dolenjski list dejal topliški župan Jože Muhič in ob tem še dodal, da je pobuda prišla s strani tamkajšnjih prebivalcev. Nakup defibrilatorja je znašal malo manj kot 2.000 evrov, 800 evrov so prispevali različni sponzorji, razliko pa je plačala občina, ki je pokrila tudi strošek namestitve.

Občina si prizadeva, da bi namestili čim več defibrilatorjev na različnih mestih po občini. V Dolenjskih Toplicah jih imajo sedaj tri, po eden pa so še v Podturnu, Občicah, Soteski in Dobindolu, je še dodal župan.

R. N.