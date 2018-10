Preiskave zaradi korupcije v zdravstvu tudi na območju PU Novo mesto

11.10.2018 | 11:45

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so danes zjutraj na podlagi sodnih odredb začeli izvajati preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto in Celje, v katerih iščejo dokaze za utemeljevanje sumov storitve več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril. Predkazenski postopek poteka zoper deset fizičnih in dve pravni osebi, je sporočil Drago Menegalija iz Generalne policijske uprave.

Osumljena oseba je v imenu dveh gospodarskih družb, obeh s sedežem v Ljubljani, ki sta v obdobju od 2008 do 2016 dobavljali medicinski material trem bolnišnicam, več zdravnikom in enemu nabavniku kot protiuslugo za pridobitev in ohranitev posla dobave medicinskega materiala (žilne opornice), dala različna nedovoljena darila v obliki plačil stroškov potovanj, avtorskih honorarjev, donacij in gotovine.

Po do sedaj zbranih ugotovitvah znaša premoženjska korist, ki so si jo osumljeni pridobili, okoli 100.000 evrov, vendar to še ni dokončni znesek. Trenutno potekajo preiskave na 16 naslovih. Nobena oseba ni bila pridržana.

Pri izvajanju današnjih aktivnosti sodeluje 41 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in 16 kriminalistov sektorjev kriminalističnih policij policijskih uprav Maribor in Celje.

Za obravnavna kazniva dejanja je predpisana kazen zapora od treh mesecev do petih let. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

Dodano ob 12.30 uri

Ker nas je zanimalo, ali preiskave na območju, ki ga pokriva Dolenjski list, potekajo v bolnišnicah ali v stanovanjskih prostorih, smo se najprej obrnili na bolnišnici v Novem mestu in Brežicah.

"V Splošni bolnišnici Novo mesto ne potekajo preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada. V naši bolnišnici smo začeli program koronarografij izvajati šele v letu 2017," je sporočila direktorica Milena Kramar Zupan.

Iz Brežic odgovora še nismo prejeli.

Dodano ob 14. uri



"Operativne aktivnosti policije so usmerjene zoper fizično osebo, ki je tudi osumljena storitve kaznivega dejanja," je na vprašanje, ali na našem območju preiskujejo pravno ali fizično osebo pojasnil Menegalija.

Dodano ob 14.35

Na današnje preiskave so se odzvali tudi na pristojnem ministrstvu.

"Na Ministrstvu za zdravje nismo uradno seznanjeni o preiskavah v nekaterih slovenskih bolnišnicah, zato jih tudi ne moremo komentirati.

Na Ministrstvu za zdravje smo zavezani k ničelni toleranci do korupcije. V preteklih letih smo tako na tem področju sprejeli številne ukrepe. Pri projektih, kjer sodelujejo tuji strokovnjaki, predvsem s področja zdravstva, smo uvedli možnost prijave navzkrižja interesov in v takih primerih izločitev teh posameznikov iz sodelovanja oz. odločanja.

Podpisali smo pakt integritete z nevladno organizacijo Transparency International, ki ga upoštevamo pri izvedbi projektov prenove bolnišnic do 2020.

Skupaj z Združenjem javnih zdravstvenih zavodov smo vzpostavili Intravizor, zbirko podatkov o cenah 90 tisoč zdravil, materialov in medicinskih pripomočkov.

Z Ministrstvom za javno upravo izvajamo skupna javna naročila zdravil in medicinskih pripomočkov in tudi na ta način zmanjšujemo korupcijska tveganja ter zagotavljamo primerljivo kakovost storitev za paciente ter gospodarno porabo javnih sredstev.

Minister za zdravje Samo Fakin je na srečanju z vodstvi bolnišnic pretekli teden ponovno opozoril tudi na gospodarno in transparentno porabo javnih sredstev v posameznih javnih zdravstvenih zavodih za kar so odgovorna vodstva"

J. A.