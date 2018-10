Dimniški požar. Iz cevi rešili mačko

11.10.2018 | 18:20

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes dopoldne, nekaj po 11. uri, so v naselju Gorenje Selce (občina Trebnje) zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Velika Loka, Čatež pod Zaplazom, Občine, Šentlovrenc in Trebanjski Vrh so pogasili goreče saje, dimnik očistili in pregledali okolico s termo kamero.

Z novomeškega centra za regijsko reševanje še poročajo, da so ob 8. uri v kraju Šmaver (občina Trebnje) gasilci PGD Vrhe in Dobrnič s tehničnim posegom odprli vrata hiše in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje dostop do onemogle in obolele osebe, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dežurni iz Brežic pa dodajajo, da so gasilci PGE Krško ob 11.10 v kraju Ardro pri Raki s tehnično intervencijo rešili mačka iz cevi, vgrajene v objekt.

Jutri brez električne energije…

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.30 do 11.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK, TP ZASTAVA in TP VRANOVIČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 10. do 12. ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINEC, izvod Krasinec desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo jutri:

-od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 2;

-od 9. do 11. uri prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 12. ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

M. M.