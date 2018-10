FOTO: Gasilci so bili v Krki v treh minutah

11.10.2018 | 20:20

Na današnji vaji v Ločni je sodelovalo več kot 40 ljudi.

Novo mesto - Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine požarne vaje na njihovi osrednji lokaciji v Ločni.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednimi usposabljanji zaposlenih in s predpisanimi servisnimi vzdrževanji sistemov v podjetju zagotavljajo, da je možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov pri njih zelo majhna. Ker pa se zavedajo, da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto organizirajo več vaj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter praktična usposabljanja zaposlenih za uspešno in varno evakuiranje iz objektov. Letos bodo organizirali in izvedli več kot 40 praktičnih usposabljanj zaposlenih v različnih objektih na svojih lokacijah v Sloveniji.

Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev skrbijo tudi z vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Visokokakovostna tehnološka oprema, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite in usposobljena lastna industrijska gasilska enota in enota za prvo pomoč jim omogočajo hitro in učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih, so še navedli.

Podjetje ima med drugim lastno gasilsko enoto, redno pa pomagajo tudi ostalim prostovoljnim in poklicnim gasilcem pri nakupu opreme.

Po današnjem scenariju naj bi v kleti Razvojno-kontrolnega centra 4 prišlo do eksplozije. Namen vaje je bil preveriti učinkovitost in usklajenost Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Preverili so Krkin varnostni sistem, ustreznost postopkov ter delovanje sistema obveščanja ob takem kritičnem dogodku. Poleg tega so preverili tudi ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ukrepanje v primeru resnične nevarnosti po vklopu požarnega alarma, oziroma jih naučiti pravilnih postopkov in jim s tem zagotoviti največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku. Posebno pozornost pa so namenili tudi evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme reševalcev, predvsem pa reševanju ponesrečenih iz ozkih prostorov.

Današnja vaja je, kot so poudarili v Krki, pokazala, da je nenehno usposabljanje za ravnanje v primeru naravnih ali drugih nesreč izjemno pomembno. Gasilci so na kraj dogodka prišli v treh minutah, kar potrjuje učinkovitost in funkcionalnost Krkinega varnostnega sistema. Zaposleni so pokazali dobro pripravljenost in poznavanje postopkov v primeru nesreč, pridobljene izkušnje pa bodo dragocene za dopolnitev in posodobitev načrtov za ravnanje v takih primerih.

Na vaji je sodelovalo več kot 44 ljudi. V tovarni zdravil so ob koncu sporočila še zapisali, da cenijo požrtvovalnost vseh gasilcev, zato si samo v letošnjem letu »z materialnimi in finančnimi sredstvi pomagali 88 gasilskim društvom in ustanovam iz cele Slovenije. Med drugim smo sofinancirali nakup 14 gasilskih vozil, med njimi za PGD Šmarjeta, PGD Ljutomer, PGD Trebnje ter za Gasilsko – reševalni center Novo mesto, sedmim smo pomagali pri nakupu ali obnovi gasilskega doma, dvema pa pri nakupu defibrilatorja.«

M. M., vir fotografij: Krka

