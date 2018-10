Tega Ljubljančani ne morejo

11.10.2018 | 22:25

Devetnajstletni domači krilni center Jakov Stipanićev igra vse pomembnejšo vlogo v igri pod košem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Da bi se košarkarji Krke Ljubljančanom vsaj malo oddolžili za poraz v podaljšku pete tekme finala državnega prvenstva letos spomladi je bila izražena želja pred nocojšnjo tekmo med Krko in Petrolom Olimpijo, ki se je tistemu, ki jo je izrazil, povsem izpolnila. Kar z 22 točkami razlike (91:69) so novomeški košarkarji na prvi tekmi prvega kroga lige Nova KBM premagali Ljubljančane, za katere bi tokrat težko rekli, da so bili Novomeščanom dostojni tekmec.

V prvem polčasu sicer ni še nič kazalo na katastrofo državnih prvakov, ki letos za razliko od Krke nastopajo s temeljito prenovljenim moštvo. Celo povesti jim je uspelo v prvi četrtini, ki so jo Novomeščani kljub temu zaključili s šestimi točkami naskoka ter ob polčasu vodili s še eno točko višjo razliko. Da tokrat gostje v dvorani Leona Štuklja ne morejo računati na zmago pa je postalo jasno v drugi polovici tretje četrtine, ki so jo Ljubljančani začeli tako, da so se Krki približali le na dve točki (45:47) potem pa so Marinelli, Lalić, Škedelj in Stipanićev poskrbeli za delni izid 18:1 in visoko vodstvo Krke, ki je dve minuti pred koncem tretje četrtine povedla že z dvajsetimi točkami prednosti. Ljubljančani so bili na kolenih, a tekma še ni bila dobljena.

Simon Petrov se je v zadnji četrtini državnim prvakom zoperstavil s popolno novomeško postavo (Škedelj, Osolnik, Jančar Jarc, Fifolt, Stipaničev) ob tem, da sta bila še dva najbolj izkušena rojena Novomeščana (Balažič in Bratož) na klopi, a razlike Ljubljančanom, ki ljubljanske peterke ne morejo sestaviti, saj v moštvu praktično ni Ljubljančanov, ni uspelo zmanjšati. Ko je Škedelj dobil peto osebno napako, ga je nadomestil ta večer najboljši Krkin košarkar Luka Lapornik, ki je minuto pred koncem Krko vrnil na prednost dvajsetih točk, za končni izid pa je poskrbel tokrat izvrstni Žiga Fifolt.

Krka : Petrol Olimpija 91:69 (26:20, 47:40, 73:52)

Krka: L. Lapornik 24 (5:5), Lalić 10 (2:2), Škedelj 10 (3:3), Marinelli 22 (3:4), Balažič 2, Osolnik 6 (1:4), Stipaničev 3 (3:6), Fifolt 9 (5:6), Jančar Jarc 5 (2:2).

Petrol Olimpija: Špan 14, M. Lapornik 14 (2:4), Radulović 5 (1:2), Lalić 6 (4:6), Jones 8 , Mesiček 12 (4:6), Badžim 2 (2:4), Begić 2, Sanon 6 (1:2).

Prosti meti: Krka 24:32, Petrol Olimpija 14:24.

Met za tri točke: Krka 11:27 (Marinelli 5, L. Lapornik 3, Škedelj, Osolnik, Osolnik, Jančar Jarc), Petrol Olimpija 5:21 (Špan 2, Lapornik 2, Sanon).

Osebne napake: Krka 26, Petrol Olimpija 28.

Pet osebnih: Škedelj (36.), Tratnik (32.).

I. Vidmar

