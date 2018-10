Mediodrom - družinska agencija, ki postavlja trende

12.10.2018 | 08:00

Sonja Vlašič, Nina Jakovljević in Milena Jakovljević s kipci, osvojenimi na Websiju. Za vse je preprosto zmanjkalo rok. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Novomeška digitalna agencija Mediodrom, ki so jo pred sedmimi leti ustanovile sestre Nina Jakovljević, Milena Jakovljević in Sonja Vlašić, je na letošnjem Websiju, kjer se merijo dosežki in presežki slovenskih digitalnih ustvarjalcev, dobesedno pometla s konkurenco. V 25 različnih kategorijah je kar 11 kipcev romalo v Novo mesto. Med drugim za najboljšo digitalno agencijo, za najboljšo digitalno kampanjo, za najboljšo kampanjo na družbenih omrežjih, Milena, strateška direktorica Mediodroma, pa je postala tudi naj digitalec oz. digitalka leta.

Seme Mediodroma so sestre na neki način zasejale že v otroštvu. »Oče je imel svoje podjetje (Čedo Jakovljević je bil ustanovitelj Infotehne, ki jo je pred leti prodal multinacionalki iz Luxemburga, op. a.) in že kot deklice smo govorile, da bomo, ko bomo velike, imele svoje podjetje, čeprav dolgo časa nismo vedele, kaj bomo počele,« pripoveduje direktorica Mediodroma Nina, ki je po končani pravni fakulteti nekaj časa delala v odvetniški pisarni, a je kmalu ugotovila, da to ni zanjo. Posvetiti se je nameravala internetnemu pravu, potem pa sta v podjetniško zgodbo vstopili še ekonomistki Milena in Sonja.

Milena je že na fakulteti delala kot asistentka v marketingu, najprej v Infotehni, potem pa v majhni internetni agenciji v Ljubljani, ki so v začetku tega desetletja rasle kot gobe po dežju. »Ker me je zanimalo, kako deluje celostna kreativna agencija in ker sem imela ambicije po samostojni poti, sem leta 2011 začela delati na digitalnih projektih in družbenih omrežjih v podjetju Draftfcb Pan, ki je imelo takrat kakih 30 zaposlenih. Tam sem se veliko naučila in se spoznala z zelo konkretnimi naročniki, kot sta npr. Audi in Beiersdorf,« pripoveduje Milena in priznava, da so se na samostojno poslovno pot vendarle podale precej naivno. »K sreči smo bile dovolj delavne in pametne, pa tudi nekaj sreče smo imele, da se je na koncu dobro izšlo.«

BUTIČNA AGENCIJA

Mediodrom so ustanovile vse tri, sprva pa sta v podjetju delali le Nina in Milena ter spletni oblikovalec Dominik Skornšek. Po sedmih letih ekipo Mediodroma sestavlja 14 ljudi, kot zadnja pa se ji je pridružila Sonja, ki je bila do nedavnega direktorica marketinga v Amplexorju (nekdanji Infotehni, op. a.), danes pa je direktorica projektov v Mediodromu.

Skromnim začetkom je sledila stalna rast, prvi večji preboj in oglaševalske nagrade pa je Mediodrom dosegel s kampanjo Twingospodične leta 2014. Zasnoval jo je Publicus Slovenija, novomeška družba pa je v njej skrbela za družbena omrežja. Uspehu je sledila pridobitev nekaj večjih strank in hitra rast podjetja. Odkar so leta 2016 odprli še pisarno v Ljubljani, kjer imajo sedeže vsi njihovi naročniki, se je promet in ekipa Mediodroma podvojila. 50-odst. rast prihodkov načrtujejo tudi v tem letu.

Kot pravi Milena, jim je uspelo pravočasno zajahati val sprememb v oglaševanju, ki so ga velike agencije nekoliko zamudile, še vedno pa ostajajo majhna agencija. »V resnici želimo ostati butični, ker nam to omogoča fleksibilnost, pa tudi odnosi v manjši ekipi ostajajo bolj pristni, kar nam je zelo pomembno,« dodaja Nina.

Osnovna dejavnost Mediodroma je skrb za pojavnost naročnikov na družbenih omrežjih. Snujejo in izvajajo celovite spletne komunikacijske strategije, večinoma na družbenih omrežjih, kjer ustvarjajo ogromno besedilnih in videovsebin, delajo pa tudi tiskovine. Za Adria Airways tako pripravljajo On Air Magazine, ki je neke vrste podaljšek vsebin, ki jih za to letalsko družbo ustvarjajo na družbenih omrežjih.

Z Renaultom delajo že šest let, njihov velik naročnik je tudi Lidl Slovenija, letos pa so med drugim pridobili tudi banko Sparkasse in mobilnega ponudnika A1. »Značilnost naših naročnikov je, da so zelo dobri v tem, kar počnejo, in to pričakujejo tudi od svojih partnerjev. Z njimi zelo rastemo tudi mi in vsako leto naredimo velik kakovostni preskok,« ugotavlja Milena.

KLJUČ JE V ZNANJU

Ena ključnih prednosti v digitalnem oglaševanju je znanje. »Novosti na področju družbenih omrežij spremljamo na dnevni bazi, saj se platforme nenehno spreminjajo,« poudarja Nina. Poleg takega neformalnega učenja veliko vlagajo tudi v formalna izobraževanja. SOF, Digit, Websi, Sample, Weekend Media Festival v Rovinju, The Next Web v Amsterdamu so le nekatere od konferenc, ki se jih vse tri ustanoviteljice in ekipa Mediodroma redno udeležujejo. »Letni strošek izobraževanj na zaposlenega merimo v nekaj tisoč evrih,« poudarja Sonja in doda, da se zadnje čase dogaja tudi obratno, saj Milena glede določenih tem v Sloveniji velja za eno največjih avtoritet.

Vse to znanje, delavnost in ustvarjalnost so pripeljali tudi do letošnjega velikega uspeha na Websiju, ki poleg Diggita velja za najpomembnejše srečanje spletnih kreativcev pri nas. 80-člansko komisijo in »glas ljudstva« so prepričali predvsem s kampanjo za #ZOEodkriva, ki so jo pripravili za Renault Nissan Slovenija, kipce pa so prejeli tudi za projekte, ki jih izvajajo z Lidlom in Adrio Airways.

»Na #ZOEodkriva smo še posebej ponosni, saj smo celotno kampanjo zasnovali sami, brez pomoči drugih kreativnih agencij,« poudari Milena.

DINAMIČNO OKOLJE

Okolje digitalnega oglaševanje se je v zadnjih letih tudi v Sloveniji močno spremenilo. »Če je bilo še pred nekaj leti naročnike treba prepričevati, da je prisotnost na družbenih omrežjih nujna, se zdaj vsi zavedajo, da ni dovolj le prisotnost, ampak da morajo biti v tem najboljši. Nina je recimo zelo daleč prišla z Lidlom, ki je najbrž največja slovenska skupnost na Facebooku, če izvzamemo zvezdnike in športnike,« pravi Milena.

Uspeh v neizmerno dinamičnem digitalnem svetu, ki nikoli ne spi, ima seveda ceno. Nina pravi, da je letos prvič od ustanovitve podjetja na dopustu lahko izklopila telefon. »Zdaj je ekipa že tako velika, da si to lahko privoščim.«

A Jakovljevićeva dekleta ne nameravajo zaspati na lovorikah. V stalni pripravljenosti za zdaj ostaja načrt prodora na zahodne trge, ki se ga trenutno zaradi obilice dela z domačimi strankami še ne lotevajo, vseh načrtov za prihodnost pa tudi ne razkrivajo. Povedo pa, da njihovo delo z velikim ponosom spremljajo tudi starši. »Za svojo generacijo sta oba zelo aktivna uporabnika družbenih omrežij. Sploh oče je bil vedno vizionar in je hitro sprejemal vse novosti,« pravi Nina, Sonja pa dodaja: »Oče nas je naučil sanjati, mama pa delati.«

Članek je bil v Dolenjskem listu objavljen 27. septembra 2018.

Boris Blaić