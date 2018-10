Gorelo v Krkinem laboratoriju - tokrat zares

12.10.2018 | 07:00

Krkini gasilci so včeraj imeli požarno vajo na njihovi osrednji lokaciji v Ločni. Ponoči je v obratu v Bršljinu zagorelo zares ... (foto z včerajšnje vaje: Krka d.d.)

Minulo noč ob 01.00 uri je na Povhovi ulici v Novem mestu gorelo v laboratoriju industrijskega objekta. Požar so do prihoda ostalih enot omejili gasilci Industrijske gasilske enote Krka Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so dokončno pogasili požar in prezračili prostore. Gasilci IGE Krka Novo mesto so ostali na gasilski straži.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10.30 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK, TP ZASTAVA in TP VRANOVIČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINEC, izvod Krasinec desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 2;

- od 9.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Dobrava izvod Rupnik med 8.30 in 14. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kržišče izvod proti cerkvi med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Brežice, na območju TP Gaj in Mala Dolina med 8.30 in 11.30 uro in na območju TP Piršenbreg izvod Jug med 10. in 12. uro.

M. K.