Družina ima pred zimo nova okna

12.10.2018 | 10:10

Pred novimi okni hiše Kuhar-Grubar v Dolenjem Vrhpolju.

Šentjernej - Športni klub Fight Šentjernej se ne ukvarja le s športom, ampak ima za sabo že tri dobrodelne športne prireditve, s katerimi pomaga pomoči potrebnim v šentjernejski občini.

Lanskoletna je dobila svoj zaključek prav te dni. Zbrana sredstva od prodanih kart s prireditve je klub namenil za zamenjavo dotrajanih oken stanovanjske hiše družine Kuhar-Grubar iz Dolenjega Vrhpolja. Družino je za pomoč pred letom predlagala Krajevna organizacija Rdečega križa Šentjernej, dogodek pa je podprla tudi Občina Šentjernej.

Okna je zamenjalo podjetje STP Termo d.o.o. iz Brežic, ki so ga izbrali kot najbolj primernega med ceno in kvaliteto. Na hiši so zamenjali pet oken v vrednosti 1.100 evrov, kolikor je bil tudi končni izkupiček lanske akcije.

Družina Kuhar-Grubar je tako še pred zimo prišla do novih oken. Ob predaji sta se pobudniku prireditve in predsedniku Športnega kluba Fight Šentjernej Saši Štefaniču pridružila še Andrej Blatnik iz kluba, predsednica KORK Šentjernej Milena Drnovšek, lastnik podjetja STP Termo Drago Pavlovič in šentjernejski župan Radko Luzar, ki se mu zahvaljujemo za dodatno podporo. Seveda gre zahvala tudi vsem sponzorjem in ustanovam ter posameznikom, ki so se v duhu dobrodelnosti odrekli honorarju.

Kot pravi predsednik kluba Sašo Štefanič, želijo z omenjenim dejanjem spodbujati dobrodelnost in družbeno odgovorno ravnanje. Spomnimo, da so prvo leto sredstva od prodanih kart namenili za izgradnjo novega vrtca Čebelica Šentjernej, drugo leto za fitnes park na prostem, lani pa kot rečeno za družino Kuhar-Grubar iz Dolenjega Vrhpolja.

Člani ŠK Fight Šentjernej znova vabijo na športno prireditev Šentjernej Fight Night, Rooster Blades IV., ki bo potekala v soboto, 24.novembra, v Šentjerneju.

L. Markelj, foto: ŠK Fight Šentjernej

Komentarji (1)

Šentjernejčan
Iskrene čestitke Sašu iz Fight kluba in vsem podpornikom! Gre za primer dobre prakse!