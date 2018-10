Nesreča pri obžagovanju drevesa, poškodovani izgubil veliko krvi

12.10.2018 | 09:05

Foto: Arhiv DL

V okolici Semiča so včeraj popoldne podirali drevesa. 87-letnik je obžagoval vejo, na kateri je sedel 60-letnik, ki je pomagal pri podiranju in obžagovanju. Pri žaganju je list motorne žage odbilo od veje na nogo 60-letnika. Zaradi poškodbe je prišlo do močne krvavitve. Prvo pomoč so na kraju zagotovili črnomaljski reševalci. Poškodovanega, ki je izgubil precej krvi, so odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, zaščitne opreme za varno delo v gozdu pa nista uporabljala.

Na Senovem pa se je pri obdelovanju večjega kosa pločevine lažje poškodoval 34-letni delavec. Po prvih ugotovitvah ogleda je kos pločevine zdrsnil po delovnem pultu in mu padel na zapestje roke. Zdravniško pomoč je iskal sam.

Enemu vzeli avto, drugi se je treznil na policiji

Na območju policijske uprave so policisti obravnavali osem prometnih nesreč z materialno škodo. Prometni policisti so zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja dopoldne v Novem mest 45-letnemu vozniku zasegli osebni avtomobil, krški pa v prostore za pridržanje nekaj po polnoči odpeljali 51-letnega voznika osebnega avtomobila, ker je vozil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal, da ima 0,75 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Tuja krivda izključena, škoda še ni znana

Kot smo že poročali, je ponoči domnevno zaradi kratkega stika nadometne instalacije prišlo do manjšega požara v novomeški Krki. Kot so sporočili iz PU Novo mesto, je bil aktiviran je avtomatični sistem za gašenje, do konca pa so ogenj pogasili gasilci. Ogled je opravila komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena, točna višina materialne škode še ni znana. O dogodku sta bila obveščan dežurna preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec.

Vnese so se saje

Včeraj, okoli enajste ure dopoldne so gasilce in policiste napotili v Gorenje Selce, kjer naj bi prišlo do dimniškega požara. Na kraju so ugotovili, da so se vnele saje v dimniku a gasilcem ni bilo potrebno posredovati in premoženjska škoda ni nastala.

28 tujcev nezakonito čez mejo

Od zadnjega poročanja so policisti na območju Črnomlja prijeli skupaj 28 tujcev, ki s državno mejo prestopili izven mejnih prehodov. V Suhorju pri Vinici so prijeli štirinajst državljanov Pakistana in šest državljanov Afganistana, v Nerajcu pa pet državljanov Afganistana in tri državljane Irana. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.

M. Ž.