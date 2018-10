Jutri Drobtinica 2018, zbirajo za šolsko prehrano otrok

12.10.2018 | 12:30

Z lanskoletne akcije v Metliki (Foto: OZRK Metlika)

Ljubljana - Rdeči križ Slovenije (RKS) bo tudi letos izvedla tradicionalno akcijo Drobtinica, s katero skušajo lajšati stiske najmlajših. »Otroke, ki živijo v revščini in trpijo zaradi njenih posledic, na RKS vidimo kot posebej ranljivo skupino, kateri namenjamo posebno pozornost. Kljub izboljšanim gospodarskim kazalcem, je revščina pri nas še vedno prisotna in prizadene kar 12 odst. mladoletnih otrok. V preteklem desetletju smo prav s to humanitarno akcijo osnovnošolskim otrokom iz socialno šibkejših okolij omogočili na deset tisoče toplih obrokov,« so pojasnili na RKS.

Večina letošnjih Drobtinic se bo odvila jutri v dopoldanskem času, ponekod pa so del akcije že uspešno izvedli, ponekod jih bodo v prihodnjih dneh. Drobtinica bo letos potekala v kar 43 območnih združenjih Rdečega križa Slovenije, med drugim jo izvajajo tudi v črnomaljski, kočevski, metliški, novomeški, sevniški in trebanjski.

V RKS so veseli, da je med ostalimi njihov partner tudi Mercator, ki akcijo podpira že od vsega začetka. In tudi letos bo skrbel za promocijo Drobtinice v svojih prodajalnah ter v ta namen doniral 3,2 tone kruha in peciva. Prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa bodo pekovske in ostale domače izdelke zamenjevali za prostovoljne prispevke na stojnicah v Mercatorjevih trgovinah, so v RKS zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da bo donacijo prispeval tudi Spar Slovenija, in sicer 1,5 tone kruha in peciva.

V okviru kampanje bodo stojnice tudi pred prodajalnami trgovskih podjetij Spar Slovenija, Engrotuš in Jagros ter v nekaterih mestnih središčih.

»Vljudno vabljeni, da se kampanji pridružite tudi vi in socialno ogroženim osnovnošolcem v vašem okolju pomagate, da bodo njihovi šolski dnevi kar najbolj brezskrbni. To lahko storite tako, da obiščite katero od več kot 100 stojnic po Sloveniji in prispevate po svojih močeh. Lahko pa preprosto pošljete SMS na 1919 s ključno besedo 'DROBTINICA' in prispevate 1 evro ali 'DROBTINICA5' in prispevate 5 evrov,« so povabili v Rdečem križu Slovenije.

M. Ž.