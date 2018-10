Začel se je 6. Festival lesa

12.10.2018 | 13:40

Nagrajeni stoli

Otvoritve Festivala lesa se je udeležil tudi hrvaški kipar Denis Kraškovič, ki je izdelal 6 metrov velike sani, ki bodo stale pri lesenih skulpturah ob Rinži.

Zmagovalka letošnjega natečaja (Pra)stol prihaja s Švedske.

Kočevje - S podelitvijo nagrad za (Pra)stol se je včeraj zvečer v Kočevju začel 6. Festival lesa. V okviru festivala, ki je posvečen ustvarjalnosti v lesu kot tudi poglobljenim strokovnim pogovorom, bo potekala cela vrsta različnih aktivnosti, zaključil pa se bo v torek s strokovno konferenco Wood-Tech-Talks v družbi uglednih strokovnjakov.

Letošnji mednarodni natečaj(Pra)stol je že 4. zapored. Doslej je na natečaju sodelovalo 37 avtorjev iz Slovenije, Francije, Indije, Srbije, Ukrajine, Mehike, Italije in Irske, rezultat preteklih treh natečajev pa je enajst prototipov stolov. Tem so se letos pridružili še trije. Na natečaj se je sicer prijavilo 17 avtorjev z 21 oblikovalskimi predlogi. Večino prijav so prejeli iz Slovenije, nekaj iz Hrvaške in Srbije ter iz Indije in Švedske.

Ocenjevalna strokovna komisija pod vodstvom Janeza Suhodolca – kot člani komisije so sodelovali še Jasna Hrovatin s Fakultete za dizajn, strokovna sodelavka Muzeja za Arhitekturo in oblikovanje Nataša Lapajne, Rok Kuhar z Akademije za likovno umetnost, oddelek za industrijsko oblikovanje in strokovni sodelavec Gimnazije in srednje šole Kočevje Andrej Palman – je prvo mesto podelila stolu Ekgren, ki ga je oblikovala Katarzyna Wasniowska s Švedske, drugo mesto je osvojil Anže Erklavec iz Domžal s stolom Chairmock, tretje pa s stolom Petlya Shaurya Volvotkar in Gopal-krishna Pai Kane iz Indije, ki je bil sicer lanskoletni zmagovalec. Vsem nagrajencem organizator izdela prototip njihovega stola in tako oblikovalcem omogoči premostiti običajno težak korak od ideje do prvega materializiranega izdelka.

»Ob treh novih oblikah prastola letos dobivamo monumentalne spomine na srečno otroštvo, ki jih je s pomočjo domačega umetnika Marka Glavača in sodelavcev in dijakov lesarske šole opredmetil v obliki velikih sani akademski kipar Denis Kraškovič,« je povedala koordinatorica Festivala lesa Meta Kamšek o novi leseni skulpturi poimenovani Spomin na mladost v Predgradu, ki se bo letos pridružila trem lani v okviru Festivala lesa izdelanim skulpturam, ki stojijo na prostem ob Rinži, pri športni dvorani. Gre za 6 metrov velike sani zagrebškega kiparja, ki ima sicer korenine v Predgradu v Poljanski dolini, kjer je, kot je povedal avtor sam, preživel v otroštvu veliko časa.

V predstavitvi festivala in njegovega poslanstva je Kamškova poudarila, da ob šesti izvedbi festivala ugotavljajo, da se njihove ideje še vedno usmerjajo na tri področja, kjer vidijo svoje najmočnejše poslanstvo. Tega vidijo v novih oblikah lesa, v razvijanju novih veščin obdelave lesa, ki jih razširjajo na vse generacije in pri novih rabah in vrhunskem znanju, ki je povezno z lesom. Tako bodo tudi letos izvedli celo vrsto delavnic, letos celo, kot je povedala, še več, kot doslej, saj je zanimanje za njih izredno veliko.

Tako bo že danes med 16. in 18. uro v lesarski delavnici Gimnazije in srednje šole Kočevje potekla ustvarjalna delavnica Les in umetnost, še več delavnic pa bo jutri, ko bo potekala že tradicionalna Tišlarska sobota. V okviru festivala bodo med drugim letos prvič podelili denarne nagrade trem dijakom Gimnazije in srednje šole Kočevje, bodočim mizarjem, za najboljši oblikovalski predlog za samostojne izdelke za na kuhinjski pult, festival pa bodo zaključili s strokovno konferenco, na kateri bodo predstavljene inovacije visoke tehnologije pri rabi lesa, ki jo bo spremljala tudi startup delavnica: Iskanje novih tehnologij za rabo nanoceluloze.

Otvoritveno slovesnost Festivala lesa je spremljal tudi kulturni program z glasbenimi nastopi domačih glasbenikov, v celoti pa bo glasbenim ustvarjalcem posvečen jutrišnji večer. V Kulturnem centru Kočevje bo namreč Društvo kočevskih glasbenikov prestavilo svojo novo zgoščenko z naslovom Zgodbe lesa.

Besedilo in fotografije: M. L.-S.

