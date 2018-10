Dobili večnamensko igrišče

12.10.2018 | 16:30

Novo večnamensko igrišče je ivanško občino stalo 90 tisoč evrov. (Foto: G. S.)

Metnaj - Z zvokom fanfar in dvigom nove zastave Krajevne skupnosti Metnaj se je včeraj začelo odprtje večnamenskega igrišča v Metnaju. Naložba je občino Ivančna Gorica stala 90.000 evrov, igrišče pa je veliko kot košarkarsko, ima dva koša in dva prenosna gola tej je obdano z ograjo, so sporočili iz ivanške občine.

Za ta kraj je športno igrišče velikega. Kot je dejal predsednik krajevne skupnosti Aleš Pečnik, srčno upajo, da ga bodo čim večkrat uporabljali in da bo služil svojemu namenu. Ker je lokacija tik ob gasilskem domu, ga bodo za gasilske vaje in organizacijo veselic ter drugih družabnih srečanj uporabljali tudi gasilci, je povedal predsednik PGD Metnaj Miroslav Tul. Slednji so se ob zaključku prireditve tudi predstavili s prikazom vaje gašenja požara.

Igrišče pri gasilskem domu je bila dolgoletna želja krajanov. Župan Dušan Strnad je povedal, da so se s pridobitvijo zemljišč kar nekaj časa ubadali, a je hvaležen lastnikoma, da sta razumela potrebo kraja in prodala zemljo za izgradnjo igrišča.

V dvorani gasilskega doma so na ogled postavili še razstavo ročnih del izpod rok krajanke Majde Fink, s telovadbo so se predstavile članice Društva Šola zdravja iz Ivančne Gorice, igrišče pa so pred in po otvoritvi zasedli otroci, so med drugim še navedli na občini.

M. Ž., Foto: G. Stopar

Galerija