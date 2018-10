Imajo ga tudi v Slovenski vasi

12.10.2018 | 14:45

Zdravnik Zdenko Šalda je včeraj tudi prikazal, kako se uporablja defibrilator.

Dogodka so se udeležili številni občani Slovenske vasi.

Slovenska vas - Mrežo avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) so včeraj razširili tudi v občini Šentrupert, saj so v Slovenski vasi, nasproti tamkajšnje gostilne, namestili napravo za učinkovitejše in hitrejše ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju.

Pobudo, da bi bil AED tudi v Slovenski vasi, so dali občani, denar zanj pa so prispevali tamkajšnji podjetniki, saj se zavedajo, da lahko defibrilator reši življenje. Šentrupertski župan Rupert Gole, ki živi v Slovenski vasi in ima tam tudi podjetje, je ob tem dodal, da so imeli v Šentrupertu pred meseci en tak primer. »Če ne bi imeli defibrilatorja na trgu, bi človeško življenje ugasnilo, tako pa je ta gospod danes okreval,« je dejal župan. V prihodnje načrtujejo namestiti še nekaj defibrilatorjev na različna mesta po občini in tako še bolj razvejati njihovo mrežo.

Včerajšnjega dogodka se je udeležil tudi zdravnik Zdenko Šalda, ki dela v trebanjskem zdravstvenem domu, med drugim pa je tudi pobudnik projekta Milijon srčnih točk, s katerim si prizadevajo za postavitev mreže javno dostopnih AED in usposabljanje laikov. »Imamo tečaje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatoja. Ti tečaji že nekaj let potekajo in bodo še v bodoče,« je dejal Šalda.

Ob srčnem zastoju je najpomembneje, da so v bližini ljudje, ki znajo oživljati in da je defibrilator pri roki, saj je po nekaj minutah lahko že prepozno. Če AED uporabimo v prvih štirih minutah po srčnem zastoju, je verjetnost za preživetje celo do 70 odstotkov, človek ima ob tem tudi velike možnosti, da bo zapustil bolnišnico po nekaj tednih brez zdravstvenih težav. Po desetih minutah so možnosti za preživetje minimalne, in tudi če človek preživi, obstaja velika verjetnost, da bo imel trajne možganske okvare. Zato je potrebno takojšnje ukrepanje, saj je prihod ekipe nujne medicinske pomoči najpogosteje prepozen, je vsem zbranim pojasnil Šalda, ki je zadovoljen, da se mreža javno dostopnih defibrilatorjev tako širi.

