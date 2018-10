FOTO: Življenje na vozičkih je njihov izziv; trije možje, tri zgodbe o optimizmu

Slovesen trenutek, ko so predali voziček Robiju Bojancu. Na fotografiji od leve proti desni: glavni trener reprezentance v košarki na vozičkih Žiga Kobaševič, reprezentant in kapetan društvene košarkarske ekipe Robi Bojanec, strokovnjak za prodajo in servis medicinskih pripomočkov v podjetju Soča oprema Matej Žagar in referent za šport v Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Mirko Sintič.

Novo mesto - Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je na pragu 40-letnice delovanja, ki jo bodo obeležili prihodnje leto, danes pripravilo srečanje z novinarji. Predstavili so prihajajoče športne dogodke, reprezentantu Robiju Bojancu so predali nov voziček za košarko, o svojih načrtih je spregovoril mladi tetraplegik Gašper Mlakar, prav posebno darilo v obliki knjige pa je zbranim predal predsednik društva Jože Okoren..

Omenjeno društvo je v letošnjem letu vključeno v program Štukljevega leta in ob tej priložnosti nameravajo izvesti turnir v košarki na vozičkih ter dvoboj v dvoranskem kegljanju za paraplegike ter slepe in slabovidne. Slednji se bo zgodil že prihodnji teden (v torek ob 11. na kegljišču Portoval v Novem mestu).

Reprezentant in inovator

Robi Bojanec

Robi Bojanec je povedal, da je pred nesrečo, ki ga je priklenila na invalidski voziček, treniral atletiko in nogomet. Usodnega dne, bila je nedelja popoldne, sta z bratrancem šla k maši.

"Prepričal sem ga, da sva se peljala z motorjem, čeprav je on hotel iti peš. Zgodilo se je, da sva padla. Nobene hitrosti ni bilo, bil pa je usoden padec. Padel sem na travo, kjer ni bilo nobenega kamna, a od tistega trenutka naprej nisem več čutil nog," je med drugim povedal mladenič sredi 20., ki je bil takrat, pred 13 leti, v sedmem razredu osnovne šole.

Po tistem je dokončal osnovno in srednjo šolo, diplomiral na fakulteti za elektrotehniko (v tistem obdobju je skupaj s kolegi izdelal poseben voziček, ki lahko premaguje tudi stopnice, z njim so na mednarodnem tekmovanju v Švici zasedli tretje mesto), zdaj je že zaposlen.

Je član slovenske reprezentance v košarki na vozičkih, pa tudi kapetan društvene ekipe, a doslej ni imel vozička, ki bi bil prilagojen samo njemu. Do zdaj.

"Ker ima vsak od nas drugačno poškodbo, lahko samo z vozičkom, ki je narejen po meri, izkoristimo ves svoj potencial," je pojasnil Bojanec, Matej Žagar iz podjetja Soča oprema pa je dodal, da je prav vsak sestavni del vozička, ki so mu ga predali, narejen po meri.

Predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Jože Okoren je povedal, da je voziček stal približno 4.500 evrov, njegov nakup pa so poleg njihovega društva podprli še: Leo klub Novo mesto, Soča oprema in Košarkarski kamp Gorana Dragića.

Stanje se mu je izboljšalo za 40 odstotkov

Gašper Mlakar

Po nekaj mesecih smo ponovno srečali Gašperja Mlakarja, od lanske nesreče naprej tetraplegika, ki je s pomočjo donacij (zanj so zbrali 23 tisočakov, največ preko Rdečega križa) letos 12 tednov obiskoval intenzivne samoplačniške terapije na zagrebški kliniki.

"Tam sem bil po sedem ur na dan in lahko povem, da se mi je stanje izboljšalo za okoli 40 odstotkov. Zdaj se lahko sam presedem, oblečem, grem v avto in iz avta. Tudi sam sem presenečen nad napredkom, ker sem sprva mislil, da bo manjši. Trenutno sem doma, čakajo me še obnovitvene rehabilitacije. Želim si narediti izpit za avto, pa tudi smučal bi rad," je z veliko optimizma povedal Mlakar, ki je na vozičku pristal pri 17. letih in že med zdravljenjem v Soči začel trenirati namizni tenis.

Izdal knjigo ob 50-letnici delovanja kot paraplegik

Jože Okoren

Današnji srečanje z novinarji je predsednik Okoren začinil s prav posebno knjigo, ki nosi naslov Dvajset nageljnov in voziček. Govori o tem, kako se je skoraj točno na njegov 20. rojstni dan končalo življenje, kakršnega je poznal, saj je postal paraplegik, in kaj se je dogajalo v nadaljnjih 50 letih, ki so sledila.

Knjigo mu je pomagal napisati naš izkušeni novinar Igor Vidmar, izšla pa je ob njegovem nedavnem 70. rojstnem dnevu.

Še na mnoga zdrava in uspešna leta mu kličemo tudi iz uredništva Dolenjskega lista!

Tekst in foto: Janja Ambrožič

