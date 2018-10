Odprli temeljito prenovljen stari del vrtca na Čardaku

12.10.2018 | 20:00

Vrtec na Čardaku je uradno odprt.

Črnomelj - Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, ravnateljica Petra Pezdirc Stopar, njena namestnica Irena Veselič Kos in ena izmed otrok iz enote Čardak Vrtca Otona Župančiča so danes uradno odprle temeljito prenovljeno omenjeno enoto, ki jo je precej uničilo junijsko neurje s točo. Obnova vrtca je veljala skoraj 196.000 evrov. Od tega je bilo za dobrih 17.000 evrov donacij, madžarsko podjetje AHI Roofing Kft pa je doniralo okrog 1.200 m2 strešne kritine v vrednosti okrog 10.000 evrov. Vse ostalo je bil kljub obljubam države po neurju, da bo pomagala, strošek črnomaljskega občinskega proračuna.

Črnomaljska županja se je v nagovoru ob otvoritvi zahvalila staršem, ki so bili ob obnovi zelo potrpežljivi in razumevajoči ter so razumeli stisko. Stari del vrtca na Čardaku, ki je star okrog 40 let, je sedaj temeljito obnovljen, saj je bilo zaradi poškodb, ki jih je povzročila deževnica, ki je tekla skozi preluknjano streho, potrebno obnoviti šest igralnic, v katerih so bili sanirani stropi, nameščene izolacija in pralne obrobe in urejena elektro inštalacija. V treh igralnicah so zamenjali talne pode, sanirali so tri vhode, prebelili kuhinjo in hodnik. Županja upa, da bodo v prihodnje letu uspeli vrtec tudi energetsko sanirati.

Ravnateljica in županja sta vsem donatorjem, Gasilski zvezi Črnomelj in štabu Civilne zaščite Občine Črnomelj na prireditvi izročili zahvale za pomoč med in po neurju. Za prijeten kulturni program so poskrbeli otroci iz vrtca enote Čardak.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija