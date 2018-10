Zapeljala s ceste in se zaletela v ograjo

12.10.2018 | 19:00

Foto: Arhiv DL

V Zameškem v občini Šentjernej je malo po pol sedmi uri zjutraj voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in se zaletela v ograjo ob stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali poškodovani voznici do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, odstranili podrto ograjo s cestišča in pomagali vlečni službi. Reševalci so poškodovano odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. Ž.