Z javno razsvetljavo do večje varnosti

13.10.2018 | 08:05

Župan z dekletoma, ki sta prižgali javno luč v Brezovici pri Mirni.

Dogodka so se udeležili številni vaščani, ki so veseli, da bo odslej v vasi svetila javna luč.

Brezovica pri Mirni - Vaščani Brezovice pri Mirni se veselijo, da so dobili javno razsvetljavo, ki so jo v četrtek tudi uradno prižgali. Zasvetilo je 17 svetilk, ki bodo po mnenju župana mirnske občine Dušana Skerbiša pripomogle k še večji varnosti v vasi.

Bolj varna bo sedaj tudi hoja ponoči po cesti skozi vas, ki je precej obremenjena, saj jo številni uporabljajo, ko odpadke peljejo na zbirni center Globoko. »Zelo pomembno je, da smo jo razsvetlili, saj ni pločnika in v jutranjih urah se po njej sprehajajo tudi otroci, ki se zbirajo pri avtobusni postaji, kjer čakajo na avtobus,« je dejal župan.

Naložba je stala nekaj manj kot 30.000 evrov, več kot polovico denarja je prispevala občina, del sredstev pa so dobili tudi od pogodbe zaradi bližine deponije, s katero upravlja trebanjska Komunala. Že pred leti, ko so prekopali cesto, da so položili optični kabel, so istočasno namestili tudi cevi za morebitno javno razsvetljavo. »Danes se je to izkazalo za vizionarsko potezo, kajti ceste ni bilo treba na novo razkopavati, temveč smo se potegnili kabel po že nameščenih ceveh,« je še dodal Skerbiš.

Prižiga javnih luči so se udeležili številni vaščani Brezovice. Jože Seničar, eden od pobudnikov, da v vasi zasveti javna luč, je dejal, da je to velika pridobitev zanje. »To je pomembno tudi za nadaljnji razvoj kraja. Gremo s časom naprej,« je bil zadovoljen.

Takšne pridobitve so pomembne tudi za obstoj ljudi na vasi. »Ruralna območja so vse manj poseljena, kajti vsi se preseljujejo v večja mesta. Če želimo mlade zadržati na vaseh, moramo vlagati tudi v razvoj podeželja,« pravi Skrebiš. Občani si želijo, da bi kmalu dobili tudi pločnik, s katerim bi še izboljšali varnost. Župan je dejal, da ko bo to možno, se bodo lotili tudi tega.

Besedilo in fotografije: R. N.

