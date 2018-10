Danes Praznik kozjanskega jabolka

13.10.2018 | 09:50

Na Prazniku kozjanskega jabolka je vsakič živahno, kar kaže tudi fotografija dogajanja ob lanskem uradnem odprtju. (Foto: M. L.)

Podsreda - Danes bodo v Podsredi slavnostno odprli Praznik kozjanskega jabolka 2018. Podelili bodo naziv carjevič leta 2018 in pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park. Zbrane bo nagovoril minister za okolje in prostor Jure Leben. Po pričakovanjih bo zelo živahno na tržnici lokalnih pridelkov in izdelkov.

Do večera bodo v Podsredi v okviru prazničnega sporeda predstavili tradicionalne obrti, izdelavo jabolčnega soka in kuhanje žganja, odprli bodo razstavo gob gobarskega društva kozjansko iz Kozjega, na sporedu bosta kar dva turnirja v malem nogometu in veseloigra Kozjanski zmaj 100 let nazaj, zvečer se bo začela zabava z živo glasbo, ki bo trajala do polnoči.

Tržnica bo delovala tudi v nedeljo, ko bo ob 10. uri na sporedu družabno kolesarjenje, ob 11. uri pa se bo začel rekreativni tek na grad Podsreda, za katerega zbira prijave Jernej Jagrič na telefonski številki 041/834-761 iz Športnega društva Podsreda. V nedeljo bodo tako zaključili dogajanje v okviru letošnjega Praznika kozjanskega jabolka, ki so ga začeli 7. oktobra s pohodom po kozjanskih sadovnjakih.

Praznik kozjanskega jabolka je osrednja naravovarstvena prireditev v Kozjanskem parku, ki jo organizira zavod Kozjanski park v sodelovanju z društvi in združenji. Letošnji praznik je že devetnajsti.

M. L.