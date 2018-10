Povpraševanje po strojnih tehnikih se iz leta v leto povečuje

Ob 10-letnici programa strojni tehnik so pripravili tudi razstavo.

Črnomelj - V tem šolskem letu mineva 10 let, odkar v Srednji šoli Črnomelj izobražujejo v srednjem strokovnem programu za poklic strojnega tehnika. Kot je na slovesnosti ob jubileju dejala ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus, so na teh 10 let zelo ponosni, saj so zgradili izobraževalni proces, ki je prepoznaven v lokalnem okolju tako med mladimi kot med delodajalci.

A izobraževalna tradicija na področju poklicnega izobraževanja enakega strokovnega področja je v Črnomlju mnogo daljša, saj so z njim začeli že pred 109 leti. Razveseljivo pa je, da je med belokranjskimi delodajalci vse večje povpraševanje po strojnih tehnikih. Prav sodelovanje z delodajalci je za šolo izjemnega pomena, zato se trudijo, da bi se čim bolj približali potrebam delodajalcev.

Tudi zaradi tega v šoli posebno pozornost namenjajo učni tehnologiji, ki jo ves čas obnavljajo in dopolnjujejo. Tako so ob jubileju povsem prenovili učilnico za strokovne predmete v šolskih delavnicah in kupili nekaj dodatne opreme. Prav v učnih delavnicah dijaki dobijo obilo praktičnega znanja. »Danes na trgu dela težko najdemo brezposelnega strojnika, ne glede na stopnjo izobrazbe. Znanja, ki jih ta poklic ponuja, lahko uporabijo na mnogih delovnih področjih, ki se s hitrim tehnološkim napredkom še širijo. Prav zato opažamo, da se zanimanje za program strojnega tehnika povečuje,« je bila zadovoljna Prusova.

Da je na strojnikih prihodnost, se je v svojem nagovoru strinjala tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, zaželela pa je, da se jih po končanem študiju čim več vrne v Belo krajino. Predsednik Skupnosti strojnih šol Slovenije Martin Pivk pa je dodal, da program strojnega tehnika izvajajo na 22 srednjih šolah v Sloveniji, na katerih se je za ta poklic lani šolalo 3.000 dijakov, njihovo število pa se zadnja leta povečuje.

V programu na slovesnosti ob jubileju so sodelovali dijaki Srednje šole Črnomelj, izšla pa je tudi izredna številka šolskega glasila Mozaik.

M. Bezek Jakše

