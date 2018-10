Pomembni pridobitvi za vaščane Omote

13.10.2018 | 12:35

Obnovljena cesta in razsvetljava sta pomembni pridobitvi za Omoto.

Omota - Za Omoto, ki s 13 hišami in 49 prebivalci velja za eno manjših vasi v semiški občini, je bil včeraj pomemben dan. V okviru praznovanja semiškega občinskega praznika, ki ga praznujejo 28. oktobra, so namreč predali namenu javno razsvetljavo ter obnovljeno cesto. Trak sta prerezali najstarejša vaščanka Martina Golobič in semiška županja Polona Kambič.

Na 815 metrih trase so postavili 17 svetilk javne razsvetljave, kar je veljalo dobrih 25.000 evrov. Preplastili so še 1.115 metrov vaške ceste, povprečno široke tri metre. Povsem obnovljen pa je bil ustroj cestišča v dolžini 220 metrov do domačije Vlahovičevih. Obnova ceste in nadzor sta veljala nekaj več kot 121.000 evrov. Pridobitvi je blagoslovil semiški župnik Luka Zidanšek. Kot je dejala županja, upa, da bosta pridobitvi vaščane še bolj povezali. Da je otvoritev lahko za vaščane prijeten družabni dogodek, se je pokazalo takoj po uradnem delu, saj so vsi vaščani sedli za eno, dobro obloženo mizo.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

