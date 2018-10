Smrečice sadi tudi predsednik Pahor

13.10.2018 | 11:15

Kočevje - Danes ob 9. uri se je na šestih lokacijah po Sloveniji začela vseslovenska prostovoljska akcija pogozdovanja, v okviru katere bodo obnovili del v vetrolomu decembra 2017 poškodovanih gozdov. Gre za akcijo z naslovom Pomladimo gozdove, ki jo organizira družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) skupaj s partnerji projekta.

Slovenske gozdove so v zadnjih štirih letih prizadele tri velike naravne ujme. Žledolom leta 2014 je poškodoval preko 9 milijonov m3 dreves, namnožitev podlubnikov v letih 2015 in 2017 je zahtevala dodatnih 6,5 milijonov m3 dreves, vetrolom decembra lani pa je poškodoval za več kot 2,6 milijona m3 dreves, od katerih je bila okoli polovico v državnih gozdovih, s katerimi gospodari družba SiDG. Po zaključku sanacijske sečnje jih zato čaka zahtevna in dolgotrajna obnova gozdov, pri čemur bodo v največji meri izkoristili naravne procese pomlajevanja, na najbolj prizadetih delih pa bodo morali gozdu pomagati tudi s sadnjo sadik gozdnega drevja.

Po načrtu sanacije gozdov poškodovanih v decembrskem vetrolomu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije, je obnova poškodovanih gozdov predvidena na skoraj 5.500 hektarjih gozdov, od tega je obnova s sadnjo načrtovana na 430 hektarjih. Za to bi bilo v prihodnjih letih potrebno zagotoviti preko 900.000 sadik gozdnega drevja.

V okviru akcije Pomladimo gozdove bodo skupaj posadili 10.000 sadik gozdnega drevja na okoli petih hektarjih gozdov. Pogozdovali bodo s sadikami smreke, macesna, bukve, gorskega javorja, češnje in jerebike.

Najbolj obsežna akcija poteka na Kočevskem, kjer bodo posadili okoli 3.100 mladih dreves, ter na obeh lokacijah na Pohorju, kjer na sajenje čaka dobrih 3.200 sadik. Na Ravniku pri Logatcu bodo posadili 1.500 sadik, na Trnovem in v Podkraju pa skupaj 2.100.

Akcijo pogozdovanja so med drugimi aktivno podprli Zavod za gozdove Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, udeležili pa so se je tudi člani različnih društev in drugi prostovoljci. Na Kočevskem, kjer pogozdujejo v bližini Cvišlerjev, se je med številnimi prostovoljci akcije udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, ki se je sajenja smrečič lotil v paru s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem.

Besedilo in foto: M. L.-S.

