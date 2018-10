V Kočevju je danes Tišlarska sobota

13.10.2018 | 17:15

Kočevje - V okviru Festivala lesa danes v Kočevju poteka Tišlarska sobota. V lesarski delavnici Gimnazije in srednje šole Kočevje že vse od 9. ure zjutraj potekajo različne ustvarjalne delavnice, ki se bodo sklenile v večernih urah, povezovalna nit vseh pa je les.

Začeli so z delavnico, na kateri so udeleženci z oblikovalko nakita Andrejko Orsag izdelovali ogrlico iz lesa, v nadaljevanju pa so mentorji Gimnazije in srednje šole Kočevje ter zadruge Festival lesa z udeleženci delavnic izdelovali leseno pručko in kasneje še manjši regal v rustikalnem stilu. Zadnja med 2-urnimi delavnicami, ki bo traja predvidoma do 19. ure, bo bila izdelava unikatne vazice.

Žal, kot je povedala koordinatorica Festivala lesa Meta Kamšek, pa je delavnica Šindra - zgodba o leseni strešni kritini, s katero so nameravali obudili staro obrt skodlarstva ter udeležence popeljali skozi čas, ko je bilo skodlarstvo na Slovenskem še zelo razširjeno, zaradi bolezni Marka Volka, ki bi delavnico izdelave skodel vodil, odpadla. »Za delavnico smo prejeli 6 prijav, zato jo bomo organizirali kasneje,« je povedala Kamškova in dodala, da pa je bilo na ostalih delavnicah po 9 ali 10 udeležencev, koliko je bilo tudi največ, kolikor so jih lahko sprejeli.

Zadnja med ustvarjalnimi delavnica v okviru letošnjega 6. Festivala lesa bo jutri delavnica za družine. Pričela se bo ob 10. uri, v dveh urah trajanja pa bodo otroci skupaj s starši ustvarjali gozdne živalice iz lesnih ostankov, vej in podobnega materiala. Delavnica bo tako kot vse ostale potekala v Lesarski delavnici Gimnazije in srednje šole Kočevje.

Besedilo in foto: M. L.-S.