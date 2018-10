Tomaž Hartman predstavil svoje mozaike

13.10.2018 | 18:35

Kočevje - V Kreativnem središču Vezenina so včeraj zvečer v okviru Festivala lesa odprli razstavo Tomaža Hartmana Apsyrtides Mozaiki in skulpture. Po otvoritvi razstave, na kateri je povedal svoje misli o avtorju in njegovem delu kočevski kipar Marko Glavač, je sledil pogovor, na katerem je Hartman podrobneje predstavil svoje mozaike in skulpture.

Hartman je svojo razstavo poimenoval po antičnem arhipelagu Cresa in Lošinja, saj so njegovi mozaiki in skulpture zbrani v cikel Apsyrtides povezani z morjem in otroki. Material, iz katerega so sestavljeni njegovi mozaiki, so namreč različni kamni in kamenčki, naplavljen morski les, najdene črepinje, školjke, steklo, zarjavelo železo….

Kot je povedal avtor, je prvi mozaik naredil leta 2006, zakaj, pa še sam ne ve. »Morda je bila to kriza srednjih let, ki pa pri meni še kar traja in traja,« je povedal danes 61-letni Hartman, ki je sicer po poklic univ. dipl. inž. gozdarstva, v veselje pa so mu, kot je povedal, narava, potovanja, knjige, fotografija, mozaiki, pa tudi poležavanje na kavču.

Glede mozaikov je povedal, da jih dela vedno več in vedno večje. Največji do sedaj meri v dolžino kar tri metre in v višino dva. So pa sicer nekateri njegovi mozaiki in skulpture veliki tudi vsega le nekaj centimetrov.

»Nisem umetnik in ideje mi ne pridejo kar tako, same od sebe,« je dejal in dodal, da zato išče zamisli v delih velikih mojstrov, v fotografijah, s prelistavanjem knjig, pa tudi z obiskovanjem muzejev, v naravi in tudi na spletu. Glede samega zlaganja mozaikov pa je povedal, da gre včasih hitro, spet drugič traja dneve in dneve, včasih pa se mozaik tudi preprosto ne zloži.

Besedilo in foto: M. L.-S.