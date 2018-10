Odbojkarji začeli z zmago

13.10.2018 | 23:00

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Odbojkarjem Krke, ki imajo letos namen sezono končati bistveno bolj uspešno, kot so lansko, ko jim je prav v zadnjem krogu uspelo izboriti si dodatni kvalifikacijski tekmi za obstanek v prvi ligi, je uspelo tokrat v prvem krogu kljub spodrsljaju v tretjem nizu, zlahka ugnati Črnuče.

Mlada ljubljanska vrsta je bila v prvih dveh nizih tekme v športni dvorani Marof povsem nebogljena in kazalo je, da se bo tekma končala prej kot v eni uri, ko so se v tretjem nizu novomeški odbojkarji nekoliko preveč sprostili in gostom dovolili da so povedli z 8:4 in v nadaljevanju brez prave ideje poskušali izničiti zaostanek. Tekmecem jim je sicer uspelo približati se na eno točko, a v končnici so spet naredili preveč napak in niz je bil izgubljen. Kot je bilo pričakovati, so se v četrtem nizu znova zbrali in ga brez težav dobili s 25:16.

KRKA : ČRNUČE 3:1 (14, 19, -21, 16)

Krka: Hafner 2, Ožbalt, G. Erpič 11, Vrhovšek, Kosmina 14, Gorše, Kafol, Koncilja 14, Pucelj, Kumer 16, Lindič, Renko, Turk 10, Dimič.

Črnuče: Mihelčič 2, Hodžić 1, Čopi 14, Vilar 1, Gornik 4, Tepić 9, Kumer 1, Marovt 1, Rutar 3, Valenčič, Slobodnjak.

Lestvica: 1. Maribor 3, 2. Calcit Volley 3, 3. Šoštanj Topolšica 3, 4. Krka 3, 5. Črnuče 0, 6. Hoče 0, 7. Hiša na kolesih 0. 8. Panvita Pomgrad 0 (ACH Volley in Salonit Anhovo igrata v nedeljo).

I. V.

