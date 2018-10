Trčila avtobus in traktor

14.10.2018 | 08:00

Včeraj ob 17.56 je v naselju Stara vas, občina Brežice, prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena avtobus in traktor. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 18.47 sta na Cesti krških žrtev Krškem trčili osebni vozili. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo odpeljali v ZD Krško. Obveščene so bile pristojne službe. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, počistili cestišče, nudili pomoč avto vleki in policiji ter razsvetlili kraj dogodka.

B. B.