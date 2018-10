Trčila avtobus in traktor, Metliko je streslo

Včeraj ob 17.56 je v naselju Stara vas, občina Brežice, prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena avtobus in traktor. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 18.47 sta na Cesti krških žrtev Krškem trčili osebni vozili. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo odpeljali v ZD Krško. Obveščene so bile pristojne službe. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, počistili cestišče, nudili pomoč avto vleki in policiji ter razsvetlili kraj dogodka.

Šibek potres

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v soboto ob 21.44 zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 79 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Metlike, potres pa so čutili posamezni prebivalci Metlike in Podzemlja, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 0,8, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici.

