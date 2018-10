Stoletnica Marija Žveglič recepta za dolgo življenje ne pozna

Stoletnica Marija Žveglič z ustanoviteljico in prokuristko Penziona Sreča Jožico Pirkovič.

Orešje - Marija Žveglič, ki stara leta preživlja v šmarješkem zasebnem domu starejših na Orešju, v Penzionu Sreča, je pred dnevi praznovala 100. rojstni dan - še vedno zelo čila, bistra in energična.

»Veliko pozornosti sem deležna, a tega, da sem tako v ospredju, nisem vajena in imam raje mir,« je povedala stoletnica Marija Žveglič ob našem obisku. Neverjetno, s kakšnim spominom in kako natančno je opisovala svojo življenjsko pot in ljudi, ki so jo spremljali - o kaki demenci ni ne duha ne sluha!

S torto je slavljenko presenetila županja Bernardka Krnc (v sredini), skupaj z Janezom Turkom, Ivanko Jeglič in Jožico Pirkovič. (Foto: Občina ŠT)

Marija Žveglič (prej Mirtič), je Novomeščanka, ki je živela pod Kapitljem. Rodila se je v številčni družini devetih otrok. V Novem mestu je končala meščansko šolo, kot šivilja pa je bila zaposlena pri krojaču na Glavnem trgu. Imela je zanimivo življenje, bila je vrsto let pevka na kapiteljskem koru in ponosna je, da je pela pri zborovodji, znanem skladatelju Ignaciju Hladniku.

Marija Žveglič in njena dobra soseda in skrbnica Ivanka Jeglič.

Več o svojem življenju, ki je bilo pestro - poročila se je šele pri 51-ih letih z vdovcem in bila sta srečna, pravi stoletnica - si boste lahko prebrali v četrtkovem Dolenjskem listu. Zaupala nam je tudi, kaj zdaj rada počne, kako se počuti in izkazala se je za iskrivo in zelo kritično sogovornico, ki ji je tudi pri stotih letih mar, kaj se dogaja v naši državi. Sicer pa pravi, da recepta za zdravo in dolgo življenje ne izda, »ker ga ne poznam, ker ga nisem nikjer prebrala.«

Župnik g. Andrej Golčnik je za stoletnico v penzionu daroval posebno mašo.

V 16-letnem delovanju penziona Sreča je to po besedah njegove ustanoviteljice in prokuristke Jožice Pirkovič prva stoletnica, zato so tako zaposleni kot varovanci doma še posebej ponosni na svojo sostanovalko. Stoletnica, ki ji že mnogo let stoji ob strani Ivanka Jeglič iz Gorenje vasi pri Šmarjeti, kjer je Marija živela zadnjih 35 let, je prejela mnogo čestitk.

Med drugim ji je šmarješka županja Bernardka Krnc kot prvi stoletnici v občini kar sama spekla odlično sadno torto, čestitat so ji prišli iz Krajevne organizacije RK Šmarjeta s predsednikom Janezom Turkom, idr. Zelo pa je bila počaščena, da je v penzionu njej v čast posebno mašo daroval šmarješki župnik g. Andrej Golčnik. Marija Žveglič je namreč zelo verna, vera ji pomaga skozi vse preizkušnje življenja.

