Konec evropske sezone za Ribnico

14.10.2018 | 08:15

Foto: Jurij Kodrun / M24.si, arhiv DL

Reykjavik, Ribnica - Rokometaši ribniškega Rika so na povratni tekmi drugega kroga pokala EHF v gosteh izgubili proti islandskemu Selfossu s 26:32 (10:15) in končali nastope na mednarodni sceni. Ribniška ekipa je na prvi domači tekmi zmagala s tremi goli razlike - 30:27.

Rokometaši iz Ribnice so bili od prve do zadnje minute v podrejenem položaju. Bojeviti gostitelji so že v deveti minuti izničili zaostanek s prve tekme (4:1), izbranci Siniše Markote pa tudi v nadaljevanju niso našli rdeče niti v svoji igri. V 17. minuti so zaostali za pet golov (3:8), največji primanjkljaj pa so si pridelali v 26. minuti (7:14).

Drugi polčas je bil podoben. V 45. minuti so se po golu Roka Setnikarja Ribničani resda približali na štiri gole (18:22), a so jim gostitelji dve minuti kasneje znova ušli na šest golov (18:24), kar je bilo ob neprepričljivi predstavi Ribnice dovolj za mirno končnico.

V ribniški ekipi je Setnikar dosegel sedem golov, trikrat so zadeli Risto Vujačić, Aljaž Lešek in Miha Tomšič.

Danes bodo v tem drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju nastopili tudi rokometaši iz Velenja, na dvoboju proti poljski ekipi Gwardia Opole pa bodo branili štiri gole prednosti s prve tekme v Rdeči dvorani (26:22).

* Dvorana Itrottahusit Ida, gledalcev 480, sodnika: Chrzan in Janas (oba Poljska).

* Selfoss: Hlynsson, Kiepulski, Grimsson 4, Halldorsson, Ingvarsson, Sigurdsson, Jonsson 5, Palsson, Steinthorsson 2, Ingolfsson 4, Omarsson, Sverisson 6, Thrastarsson 3, Egan 8.

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 2, Horvat 2, Vujačić 3, Žagar, Knavs 2, Lešek 3, B. Nosan 1, Klarič, Pucelj 2, Tomšič 3, M. Nosan, Setnikar 7, Košmrlj 1.

* Sedemmetrovke: Selfoss 5 (4), Riko Ribnica 7 (6).

* Izključitve: Selfoss 14, Riko Ribnica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

B. B.