Krka postavlja stvari na svoje mesto

14.10.2018 | 09:25

Vse žoge, ki je Jan Irman sprožil proti golu Ormoža, so končale v mreži. (Foto: D. Kesić, MRK Krka)

Novo mesto - Po silovitem uvodu in zmagi v superpokalu nad Celjem, so rokometaši Krka v novo prvoligaško sezono štartali nekoliko slabše, a zdaj stvari vendarle prihajajo na svoje mesto. Včeraj so v gosteh pri Jeruzalemu iz Ormoža dosegli že tretjo zaporedno zmago (29:25) in se prebili v zgornjo polovico lestvice.

Večino časa je bila tekma povsem izenačena. V prvem polčasu sta tekmeca drugemu le enkrat ušla na več kot en gol, polčas pa je z minimalno razliko (12:11) pripadel Ormožanom. Za prelomno se je izkazalo šele obdobje med 51. in 53. minuti, ko so krkaši naredili izid 3:0 in povedli s 24:20. Z odgovorno igro in razpoloženim vratarjem te lepe zaloge v končnici tekme niso več zapravili.

V Krki sta bila strelsko najbolj učinkovita Jan Irman z osmimi in Jernej Papež s sedmimi goli, pri vinarjih pa sta se izkazala Bojan Čudič s šestimi in David Bogadi s petimi zadetki.

Tilen Kukman, Krka: "Zmage smo zelo veseli. Vidi se, da smo prišli v zmagovalni ritem in upam, da ga obdržimo. Ključna za današnjo zmago je bila dobra in kompaktna igra v obrambi, vratar Aleksandar Tomić je ubranil nekaj ključnih strelov, v napadu pa smo odigrali mirno."

Krka v prihodnjem krogu čaka še en neposredni tekmec - Urbanscape Loka. Tekma bo v soboto v Novem mestu.

* Dvorana Velika Nedelja, gledalcev 200, sodnika: Majer in Žitnik (oba Trebnje).

* Jeruzalem Ormož: Balent, Firšt-Šeruga, M. Šulek, Bogadi 5, Šoštarič 2, Čudič 6 (3), Žuran 3, Hebar, Škrinjar, Kocbek 4 (1), Sovič, Horvat, Ozmec 2, Mesarić 3, Vujović, Ciglar.

* Krka: Imperl, Tomić, Bevec, Didovič 1, Pršina 3, Irman 8, Jakše 3 (1), Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 7 (2), Kukman 5, Windischer, Matko, Florjančič 2.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 4 (4), Krka 4 (3).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 10, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: Ozmec (46.)

SVIŠ IVANČNA GORICA - DOBOVA 31:35 (17:18)

Dobova je na krilih Marka Sintiča, ki je zabil kar 14 golov, dosegla drugo zmago v državnem prvenstvu, zasedba iz Ivančne Gorice pa ostaja pri zmagi iz prvega kroga.

Sviš si je v 11. minuti priigral tri zadetke prednosti (7:4), a je Dobova zaostanek hitro nevtralizirala in na polčas odšla z golom naskoka. Posavcem je pšripadel tudi začetek drugega polčasa, ko so med 35. in 41. minuto z delnim izidom 4:0 ušli na tri gole (22:19), a tekme še zdaleč ni bilo konec. Sviš je namreč po golu Žana Grojzdeka v 56. minuti tekmo postavili v začetno izhodišče (31:31), a je na sceno nato stopil sinoči neustavljivi Sintič in s tremi goli, enega je prispeval še Boris Jazbec, zapečatil usodo Ivančanov.

Sviš bo v prihodnjem krogu gostoval v Kopru, Dobova pa bo gostila ormoški Jeruzalem.

* Dvorana OŠ Stična, sodnika: Kavalar (Celje) in Nahtigal (Ljubljana).

* Sviš Ivančna Gorica: Škorc, Struna, Tekavec, Knez 1, Zafran 3 (2), Fink 3, Grojzdek 8 (2), Hrovat 6, Stopar 3, Pirnat, Kutnar, Krabonja 4, Zlatnar, Bučar, Košir 2.

* Dobova: Leben, Polutnik, Dular 1, Markušić 3, Kučič, Humek, Bura 7, Majić 3, Jazbec 2, Zavodnik, Krnc, Šušnjara 2, Kunst, Sintič 14 (1), Hotko 2, Novak 1.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 4 (4), Dobova 2 (1).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 8, Dobova 14 minut.

* Rdeči karton: /.

- lestvica:

1. Riko Ribnica 6 5 1 0 174:148 11

2. Celje Pivovarna Laško 5 4 0 1 153:132 8

3. Gorenje Velenje 6 4 0 2 157:148 8

4. Trimo Trebnje 6 3 1 2 156:156 7

5. Krka 6 3 1 2 159:162 7

6. Jeruzalem Ormož 6 3 0 3 142:142 6

7. Urbanscape Loka 6 3 0 3 167:173 6

8. Maribor Branik 6 3 0 3 160:167 6

9. Dobova 6 2 0 4 152:174 4

10. Koper 2013 5 1 1 3 117:121 3

11. Dol TKI Hrastnik 6 1 0 5 138:145 2

12. Sviš Ivančna Gorica 6 1 0 5 152:169 2

B. B.

