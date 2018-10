Zvezda je bila razred višje

14.10.2018 | 10:05

Dejan Davidovac in Miha Škedelj (Foto: Crvena Zvezda)

Beograd, Novo mesto

Košarkarji Krke so v tekmi 3. kroga lige Aba v Beogradu izgubili s Crveno zvezdo s 66:80 (17:29, 32:46, 51:66).

Krka se je na gostovanje k enemu od favoritov regionalnega tekmovanja podala na krilih visoke zmage nad Petrol Olimpijo, a je proti Zvezda hitro spoznala, da ji tokrat nasproti stoji ekipa iz višjega kakovostna razreda.

Krki je možnosti za presenečenje odnesel že slab začetek tekme in ob polčasu (46:32) je bilo že vse bolj ali manj odločeno. No, krkaši so v tretji četrtini le pokazali, da jih ne gre podcenjevati. V 25. minuti so se po polaganju Luke Lapornika približali na manj kot deset točk zaostanka, a je Zvezda na mini serijo Krke odgovorila s svojo in spet je bilo vse na svojem mestu.

Pri Krki se je najbolj izkazal Paolo Marinelli s 15 točkami, po deset sta jih dodala Jure Lalić in Luka Lapornik.

"Zvezda je bila celo tekmo bolšji nasprotnik. Delovali so kot ekipa in zato so bili tudi dominantni. Naš motiv je bil odigrati dobro tekmo proti nasprotniku, ki je dokazal, da eden od najboljših v ABA ligi. Mislim, da smo nekatere stvari naredili dobro in da je to koristna izkušnja za našo mlado ekipo. Naše ambicije so obstanek v ligi, potem pa bomo videli," je po tekmi povedal trener Krke Simon Petrov.

V naslednjem krogu lige Aba bodo košarkarji Krke ostali pri beograjskih tekmecih, 20. oktobra namreč v goste v Novo mesto prihaja Partizan.

Dvorana Aleksandar Nikolić, gledalcev 3200, sodniki: Pukl (Slovenija), Nikolić (Srbija), Kralj (Bosna in Hercegovina).

* Crvena zvezda: Rageland 10 (4:4), Čović 3 (3:4), Perperoglu 6, Davidovac 4 (2:4), Nenadić 4 (2:2), Lazić 7 (4:4), Faye 9, Baron 13 (2:3), Ristić 10 (2:4), Simanić 5, Zirbes 6 (2:2).

* Krka: Mahkovic 3, Jančar Jarc 1 (1:2), Marinelli 15 (5:5), Škedelj 8, Osolnik 2, Cinac 5, Đapa 5, Fifolt 3, Balažič 4, Lalić 10 (4:4), Lapornik 10 (1:2).

* Prosti meti: Crvena zvezda 22:19, Krka 11:13.

* Met za tri točke: Crvena zvezda 4:17 , Krka 7:22.

* Osebne napake: Crvena zvezda 20, Krka 25.

* Pet osebnih: Lalić (38.).

* Izidi, 3. krog:

- sobota, 13. oktober:

Crvena zvezda - Krka 80:66 (29:17, 46:32, 66:51)

FMP - Cibona 93:88 (24:22, 44:41, 62:51, 79:79)

Cedevita - Mega Bemax 86:95 (23:27, 47:47, 68:73)

- nedelja, 14. oktober:

17.00 Mornar - Partizan

19.00 Igokea - Budućnost

21.00 Petrol Olimpija - Zadar

- lestvica:

1. Mega Bemax 3 3 0 264:266 6

2. Crvena zvezda 3 3 0 245:205 6

3. FMP 3 2 1 253:263 5

4. Partizan 2 2 0 169:163 4

5. Krka 3 1 2 210:242 4

6. Cedevita 3 1 2 265:267 4

7. Petrol Olimpija 2 1 1 166:148 3

8. Budućnost 2 1 1 157:151 3

9. Igokea 2 1 1 165:164 3

10. Cibona 3 0 3 240:257 3

11. Zadar 2 0 2 171:194 2

12. Mornar 2 0 2 142:167 2

