Gladka zmaga namiznotenisačev

14.10.2018 | 11:40

Letošnja okrepitev Krke, Lorencio Lupulescu, v državnem prvenstvu še ne pozna poraza. (Foto: B. B.)

Mengeš, Novo mesto - Namiznotenisači Krke so v 3. krogu državnega prvenstva prišli do tretje zmage. Lažje od pričakovanj so v gosteh opravili z Mengšem, ki ni dobil niti enega dvoboja.

Še najbližje častni točki je bil David Orešnik, ki je v tretjem dvoboju proti Tilnu Cvetku klonil v petem nizu. Cvetko je v petem dvoboju premagal še Andraža Avblja, dvakrat je bil uspešen tudi Lorencio Lupulescu, ki v državnem prvenstvu še ni izgubil dvoboja, in enkrat Tilen Novak.

Krka je skupaj z Inter Diskontom vodilna na lestvici in bo v soboto gostila NTD Kajuh-Slovan, ki ima eno zmago.

B. B.