To niso časi za brezbrižnost

14.10.2018 | 17:40

V Dobrniču so tudi letos počastili spomin na prvi kongres Slovenske protifašistične ženske zveze.

Letošnja slavnostna govornica je bila Tamara Blažina.

Današnje prireditve se je udeležilo okrog dva tisoč obiskovalcev.

Predsednica Društva Dobrnič Vera Klopčič

Dobrnič - Tradicionalna prireditev v spomin na prvi kongres Slovenske protifašistične ženske zveze je danes v Dobrnič privabila okoli dva tisoč obiskovalcev. Letos mineva 75 let odkar se je 17. in 18. oktobra leta 1943 v tem kraju zbralo 180 žena iz vseh koncev domovine, na kongresu pa so po besedah Boštjana Sladiča, predsednika Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje, sprejele pomembne odločitve v zvezi z ženskimi pravicami. »V vojnem času so se ženske zbrale pod samostojno zastavo, prvič v vojni Sloveniji so pridobivale volilno pravico, pravico do splava in protifašistična ženska zveza je nekako izenačila moški in ženski spol.«

Slavnostna govornica je bila Tamara Blažina, nekdanja slovenska poslanka in senatorka v italijanskem parlamentu, ki je dejala, da ne smemo pozabiti zgodovinskih dogodkov, zlasti ne vidika, ki so ga ženske predstavljale, saj uradno zgodovina o tem zelo malo govori. »Po drugi strani je sporočilo današnjega dogodka tudi pogled v bodočnost in skrb, da se vrednote, ki so jih takrat ženske in tudi celotna narodnoosvobodilna borba izražali, da jih ne zgubimo,« je dejala. Dodal je, da danes živimo v precej težkih časih. »Nad Evropo se zgrinjajo temni oblaki z naraščanjem populizmov, ksenofobije in tako dalje. Mislim, da danes ni časa za brezbrižnost, ampak tako kot so ženske leta 1943 prijele usodo v lastne roke in dale svoj doprinos k zmagi nad nacifašizmom, tako moramo tudi danes z večjo vnemo prevzeti odgovornost in si prizadevati, da bi tiste vrednote tudi v evropski skupnosti lahko nadaljevali in da bi skupaj gradili človeku prijazno družbo.«

Po njenem mnenju enakopravnost med spoloma danes ni takšna, kot bi lahko bila. »Predvsem zaradi verskih fanatizmov so ženske še vedno zelo diskriminirane, ampak tudi na zahodu je problem predvsem nasilje nad ženskami. Potreben je nov protagonizem žensk, zato da si prizadevamo za lastno subjektivnost in lastno dostojanstvo.«

Zbrane je v imenu lokalne skupnosti nagovoril župan občine Trebnje Alojzij Kastelic ter predsednica Društva Dobrnič in hči tedanje delegatke Mare Rupena Vera Klopčič, ki je poudarila pomen ohranjanja spomina na prvi kongres, ki je »prispeval k temu, da se danes v Sloveniji v miru in lepo živi«.

Kulturno umetniško društvo Dobrnič je ob tej priložnosti pripravilo tradicionalni 16. pohod po kraku Evropske pešpoti E7, imenovanem Pot Mare Rupena, iz Dolenjskih Toplic so pohodniki prehodili 22 kilometrov, iz Žužemberka pa 12.

Pred proslavo so v tamkajšnjem kulturnem domu odprli tudi razstavo likovnih del, ki so nastala septembra na slikarskem ekstemporu z naslovom Že skoraj pozabljeno.

Besedilo in fotografije: R. N.

