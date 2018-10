Ob 790-letnici črnomaljske župnije blagoslovil Rupnikov mozaik

14.10.2018 | 18:20

Mozaik v črnomaljski cerkvi sv. Petra.

Črnomelj - Okrog 1.000 ljudi se je danes popoldne udeležilo slovesne svete maše, ki je bila hkrati osrednja slovesnost ob 790-letnici ustanovitve župnije Črnomelj. Somaševanje je vodil novomeški škof Andrej Glavan ob navzočnosti dekanijskih duhovnikov, skoraj vseh nekdanjih črnomaljskih župnikov in kaplanov ter drugih gostov.

Na začetku maše sta škof Glavan in črnomaljski župnik Gregor Kunej v župnijski cerkvi sv. Petra blagoslovila nov mozaik, delo patra Marka Ivana Rupnika in njegove ekipe umetnikov. V prezbiteriju so upodobili Jezusovo spremenjenje na gori, odločitev o mozaiku pa so v Črnomlju sprejeli pred šestimi leti. Kot je v predgovoru v knjižici, ki je izšla ob blagoslovu mozaika, zapisal župnik Kunej, gre za veličastno umetniško pridobitev za celotno Belo krajino.

Med mašo so prepevali združeni pevski zbor odraslih pevskih zborov župnije Črnomelj z gosti iz Semiča, otroški pevski zbor župnije Črnomelj in Skavtski band. Nastopili sta tudi Godba Črnomelj in črnomaljska folklorna skupina Zeleni Jurij, slovesnost pa so sooblikovali še skavti stega Črnomelj 1 in otroci veroučne šole Črnomelj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija