Trčila avto in motorist

14.10.2018 | 18:40

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Ob 14.02 sta v naselju Mali Kamen, občina Krško, trčila osebno vozilo in motorist, ki se je v nesreči poškodoval. Prvi so na prizorišče prihiteli gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili prvo pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev NMP Krško. Reševalci so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice. Gasilci so odklopili akumulator na motornem kolesu, očistili razlite motorne tekočine ter odstranili motorno kolo s cestišča.