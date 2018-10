Breda in Gregor prvič na vrhu Tekov Dolenjske

14.10.2018 | 20:00

Foto: I. Vidmar

Najboljši v skupnem vrstnem redu

Najmlajša in najstarejši

Bušeča vas - Danes so se v Bušeči vasi s tradicionalnim 23. tekom po vinski cesti končali letošnji Teki Dolenjske, dolenjski tekaški pokal, v okviru katerega se je tokrat zvrstilo dvanajst rekreativnih tekaških prireditve na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini in Kočevsko-ribniškem. V skupnem vrstnem redu sta zmagala Breda Škedelj iz Šentjerneja in Gregor Bučar iz ekipe Matick, današnjo zadnjo pokalno preizkušnjo pa je med moškimi dobil Sevničan Miha Povšič, med dekleti pa zmagovalka pokala Breda Škedelj.

V skupnem vrstnem redu je pri dekletih drugo mesto zasedla članica novomeškega društva Marathon Mateja Ožanić iz Delnic, tretje pa večkratna zmagovalka Tekov Dolenjske Marjeta Stržinar, ki na zadnjih tekih zaradi poškodbe ni nastopila. Tudi med moškimi je drugo mesto zasedel večkratni zmagovalec skupnega vrstnega reda Bojan Vidmar iz DTP Trebnje, tretji pa je bil Stanislav Kralj (Matick).

Na cilj v Bušeči vasi je za Povšičem pritekel zmagovalec skupnega vrstnega reda Gregor Bučar, tretji pa je bil Jože Šuštar (ŠD Dobre Polje), četrti pa Bojan Vidmar.

Ob koncu pokalnega tekmovanja so v Bušeči vasi poleg pokalov najboljšim podelili tudi nagrade najmlajši tekačici, ki je pretekla najmanj deset tekov, to je bila sedemletna Nika Černe iz Mokronoga, in najstarejšemu tekaču z najmanj desetimi teki - Johnu Boydu iz domačega društva Sušica. Najštevilčnejša družina, ki je izpolnila pogoj najmanj desetih tekov, je družina drugouvrščenega v skupnem vrstnem redu Bojana Vidmarja , ki so mu tudi letos na tekih delali družbo žena Angelca, hčerka Vanja in sin Nik.

Tako Breda Škedelj kot tudi Gregor Bučar sta v skupnem vrstnem redu tekov Dolenjske, ki jih je vse od začetka kot glavni pokrovitelj podpiral Dolenjski list, dokler ni njegove vloge prevzela zavarovalnica Vzajemna, zmagala prvič.

I. Vidmar

