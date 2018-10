Sami obnavljajo studenec

15.10.2018 | 08:00

Ob obnovljenem studencu bodo imeli vaščani Dolnje Stare vasi lep prostor za druženje.

Dolnja Stara vas - Da bi bili vaščani bolj povezani, so se v Dolnji Stari vasi odločili za obnovo vaškega studenca, ureditev okolice in postavitev kakega lesenega objekta.

Kot pravi Jožica Lindič, zagnana vaščanka in svetnica v škocjanskem občinskem svetu, so se malo bolj zganili ob letošnjih pridobitvah, s katerimi je vas postala bolj urejena in varna: gre za obnovljen vodovod, obnovljeno občinsko cesto v vas ter novo javno razsvetljavo.

Jožica Lindič

»Ko smo se poleti pripravljali na otvoritev in pogostitev, smo prišli na idejo, zakaj ne bi za vaška druženja in sestanke uredili prostor ob t.i. spodnjem vaškem studencu. Med najbolj zagnanimi je bil Lojze Luzar. Na hitro smo organizirali sestanek in ideje so padle, zdaj pa jih uresničujemo,« pove Lindičeva.

Vaški studenec stoji na občinski zemlji. Zaprosili so občino, ki je pristala na ureditev, in začelo se je čiščenje zaraščenega grmovja in ostale vegetacije.

»Brez pomislekov smo dovolili urejanje občinskega prostora, ki bo izboljšal izgled vasi, in le veseli bomo, če bo ta točka pripomogla k povezanosti vaščanov,« zadeve komentira škocjanski župan Jože Kapler, ki obenem tudi pove, da je projekt finančno odvisen od njih samih, bo pa morda občina v prihodnosti zraven uredila kaka otroška igrala, kot je to storila že v kar nekaj vaseh po občini, da bo prostor primeren za mlade družine.

V teh dneh zaradi zasipanja zemlje s hriba pri studencu zidajo oporni zid, ob katerem ostajajo nekdanja betonska korita, kjer so v starih časih napajali živino, ženske so prale perilo, vodo pa je marsikdo koristil tudi za gospodinjstvo. Zdaj je bil ta studenec že vrsto let neuporabljen in zanemarjen, a ohranili ga bodo kot pomembno kulturno dediščino. Pri gradnji škarpe se je najbolj izkazal zidar Jožko Jerele iz vasi, pridno pa pomagajo tudi ostali vaščani, saj želijo čim več narediti z lastnim delom in zastonj. Le za material in strojna dela so zbrali prostovoljne prispevke in do zdaj porabili okrog dva tisoč evrov.

Do zime bi radi zaključili z gradbenimi deli, spomladi pa želijo zraven studenca postaviti še kak preprost lesen objekt, kjer se bodo vaščani lahko zbrali na sestanku ali kakem pikniku. Okrog parcele bodo zasadili zeleno mejo.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija