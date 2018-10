Začeli z rekonstrukcijo ceste med Brodom in Srebrničami

15.10.2018 | 09:10

Vir fotografije: Studio Vizij, arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto danes začenja s 1. fazo gradbenih del za rekonstrukcijo regionalne ceste na odseku med Brodom in Srebrničami, in sicer od konca obstoječe kolesarske steze mimo pokopališča in do odcepa levo za gozdno pot. Dela bodo obsegala izgradnjo večnamenske poti, avtobusnih postajališč in javne razsvetljave, so sporočili iz občine in dodali, da bodo predvidoma zahtevala tudi polovično zaporo ceste, zato bo promet potekal izmenično enosmerno po levem pasu vozišča, gledano v smeri Straže.

Skupna vrednost projekta rekonstrukcije regionalne ceste je nekaj več kot 1,1 milijona evrov, od tega bo novomeška občina prejela sofinanciranje Ministrstva za infrastrukturo v višini skoraj 990 tisoč evrov. Dela naj bi bila tako zaključena predvidoma poleti prihodnje leto.

»Mestna občina Novo mesto tako nadaljuje urejanje kolesarskih in peš povezav, v prihodnosti je predvideno nadaljevanje večnamenske poti do naselja Srebrniče,« so še pridali. Na spletni povezavi je na voljo vizualizacijo projekta.

M. Ž.