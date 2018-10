Tribučani z novo asfaltiranimi cestami

15.10.2018 | 10:10

Novo pridobitev so namenu predali županja Mojca Čemas Stjepanovič skupaj s krajanko Marico Kozan in predsednikom Krajevne skupnosti Tribuče Primožem Kozanom, vaščani pa so pripravili kulturni program. (Foto: Občina Črnomelj)

Tribuče - S prerezom traku so v Tribučah nedavno simbolično namenu asfaltirano javno pot. Tako črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič kot predsednik krajevne skupnosti Primož Kozan sta v nagovoru zbranim poudarila konstruktivno in predvsem uspešno sodelovanje vseh vključenih v projekt ter složnost krajanov. S skupnimi močmi so tako Tribučani pridobili 395 metrov novo asfaltiranih cest, so sporočili iz kabineta županje.

Septembra letos je bilo asfaltirano 220 m makadamske poti mimo hiš na naslovih Tribuče 40, 41, 42 in 43. Skupna vednost del je 22.850 evrov z DDV, od tega je občina za asfalterska dela zagotovila 10.750 evrov in še gramoz, ostalo pa so prispevali krajani. Pred asfaltiranjem so položili še podzemno inštalacijo za javno razsvetljavo, za to je skoraj 6.980 evrov občina prispevala iz proračuna. Za dokončanje javne razsvetljave s šestimi svetilkami pa bo po oceni potrebnih še dobrih 10.700 evrov. Terminski plan in sofinanciranje za dokončanje javne razsvetljave je trenutno še v fazi dogovarjanja, so zapisali v sporočilu za javnost.

Z asfaltom so prevlekli še 175 m javne poti do hiš na naslovu Tribuče 59 in 59a, kar je stalo 14.000 evrov z DDV, od tega je občina prispevala 9.850 evrov, so še dodali.

M. Ž., Foto: Občina Črnomelj

