H kozjanskemu jabolku že romajo množice

15.10.2018 | 14:30

Na trgu v Podsredi je, obkrožena z množico obiskovalcev Praznika kozjanskega jabolka, igrala godba Orlica iz Bistrice ob Sotli. (Foto: M. L.)

Podsreda - Franc Turnšek iz Verač je carjevič leta 2018. Naslov so mu podelili v okviru Praznika kozjanskega jabolka, ki so ga sklenili včeraj v Podsredi. Podelili so tudi pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park. To so prejeli Osnovna šola Kozje, domačija Hernavs – Herbalija iz Virštajna in kmetija Videc iz Šentjurja.

Na nedeljskem uradnem odprtju letošnjih dogodkov v sklopu Praznika kozjanskega jabolka je zbrane pozdravila v. d. direktorja Kozjanskega parka Valerija Slemenšek. Slemenškova z zadovoljstvom ugotavlja, da je Praznik kozjanskega jabolka prerasel v prireditev, ki privablja veliko ponudnikov pridelkov in izdelkov ter množico obiskovalcev. Tako je zdaj, letos je prireditev že devetnajsta. V začetku so redke ponudnike pridobili z nagovarjanjem k udeležbi, danes jih želi priti več, kot jih lahko sprejme trg v Podsredi, na katerem poteka dvodnevno osrednje praznično dogajanje.

Županja občine Kozje Milenca Krajnc je rekla, da so prebivalci Kozjanskega danes zelo naklonjeni svojim krajem, občina pri tem zagotavlja možnosti za razvoj.

Med tistimi, ki veliko prispevajo k razmahu Praznika Kozjanskega jabolka, je prav županja Kranjčeva, kot je rekel minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Slovenija bo kmalu postala evropska gastronomska regija in to je po Počivalškovih besedah priložnost tudi za Kozjansko in Obsotelje.

Na odprtju praznika je bil tudi minister za okolje in prostor Jure Leben. Spodbudno je, je rekel, da v Kozjanskem parku ohranjajo tudi stare sorte jabolk. To je eno od znamenj ohranjenosti okolja. A tudi kozjanske avtohtone vrste jabolk bodo ogrožene, če ne bomo skrbeli za okolje. Reciklirajte, ne mečite smeti v naravo, manj se vozite z avtomobilom, je v podporo naravi in preživetju v njej med drugim predlagal zbranim minister Leben.

Kozjanski park je za obiskovalce pripravil tudi razstavo starih sort jabolk in razstavo o gozdnih hroščih ter razstavo gob, ki jo je postavilo Gobarsko društvo Kozjansko Kozje.

Nedeljsko prireditev so popestrili ljubiteljski pevci in instrumentalisti ter z veseloigro Kozjanski zmaj 100 let nazaj ljubiteljski igralci. Ob kamnitem prestolu, na katerega seda carjevič leta je v čast letošnjemu carjeviču igrala godba Orlica iz Bistrice ob Sotli pod vodstvom Francija Černelča.

M. L.

