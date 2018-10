Po vodi v Zalogu še analiza onesnaženosti tal

15.10.2018 | 11:45

Foto: M. M., arhiv DL

Straža - Pristojne na ministrstvu za okolje in prostor smo vprašali, zakaj so bili minuli četrtek inšpektorji vnovič na pogorišču Ekosistemov v Zalogu pri Straži, na kar so nas opozorili krajani. »Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) Simon Zajc je danes sodeloval pri monitoringu tal v Zalogu pri Novem mestu. Vzorčenje je tako kot 1. oktobra v vodi, tudi tokrat izvedla Agencija RS za okolje,« so odgovorili z MOP.

Kot smo poročali, si je ostanke ožganih odpadkov, ki delno pokriti, večinoma pa kar na prostem, čakajo na odvoz že skoraj 15 mesecev, na svojem prvem terenskem obisku ogledal tudi novi okoljski minister Jure Leben. Kot so dodali z ministrstva, »je ponovni monitoring tal in voda zahteval zato, ker želi, da sta tako država kot lokalno prebivalstvo, do same sanacije pogorišča, natančno seznanjena o kakovosti tal in voda na vplivnem območju požara.«

Državni sekretar Zajc pa je ob nedavnem obisku še poudaril, da »ministrstvo razume skrb lokalnega prebivalstva glede onesnaženosti tal in voda v okolici, zato je danes pri monitoringu sodeloval tako predstavnik lokalne civilne iniciative kot župan občine Straža.« Ena izmed ključnih nalog novega vodstva ministrstva je namreč povrnitev zaupanja krajanov v MOP ter strokovne institucije in izboljšanje komunikacije z vsemi vpletenimi, so še zapisali.

Kot je znano, je Leben odredil sanacijo pogorišča, ki naj bi se začela februarja prihodnje leto, kar bo pristojni inšpektorat zaračunal lastnikom. Ekosisteme so sicer poleti prodali hrvaškemu podjetju Linux Tehno, a to po izjavah glavne inšpektorice Dragice Hržice na postopke države ne bo vplivalo.

M. Martinović