Zapeljal v oporni zid, potem pa zaspal sredi ceste; trčila traktor in avtobus

15.10.2018 | 13:25

Včeraj zjutraj so bili policisti obveščeni, da je v okolici Črnomlja voznik avtomobila trčil v oporni zid, po trčenju pa naj bi v vozilu sredi ceste zaspal. Opravili so ogled in ugotovili, da je 35-letnik zaradi vožnje preblizu levemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v oporni zid ob stanovanjski hiši. Zapeljal je vzvratno in trčil še v sosednji objekt, potem pa z vozilom obstal na cesti. Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,98 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brežiške policiste so v soboto zvečer obvestili o prometni nesreči na cesti v bližini Bizeljskega. Opravili so ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročil 18-letni voznik kmetijskega traktorja, ki se ob zavijanju levo ni prepričal, ali to lahko stori varno. Vanj je namreč trčil voznik avtobusa, ki je v tem času že prehiteval traktor s pripetim priključkom. V nesreči sta se lažje poškodovala voznik traktorja in potnik na avtobusu, na obeh udeleženih vozilih pa je nastala večja premoženjska škoda. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pijana trčila v drug avtomobil

V petek popoldne so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Sevnici. Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 49-letna voznica, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčila v avtomobil 58-letne voznice. Povzročiteljica nesreče je imela v litru izdihanega zraka 0,34 miligrama alkohola.

Sedem pijanih

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v soboto zvečer na območju Novega mesta preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Le v nekaj urah so ustavili sedem voznikov, ki so imeli v litru izdihanega zraka med 0,41 in 0,98 miligrami alkohola, med njimi pet več kot 0,50 miligrama. Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja, prepovedali nadaljnjo vožnjo, jim zaradi kršitev izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Hotel pobegniti

V noči na nedeljo so policisti med kontrolo prometa v okolici Metlike ustavljali voznika avtomobila. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo, policisti pa so zapeljali za njim ter ga izsledili v Rosalnicah. Med postopkom so ugotovili, da 23-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,98 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaskrbljujoča podatka o stopnji alkoholiziranosti dveh povzročiteljev prometnih nesreč

Novomeški prometniki so prejeli podatke o stopnji alkoholiziranosti dveh povzročiteljev prometnih nesreč, ki sta se zgodili konec avgusta in v začetku septembra.

35-letni voznik, ki je 26. avgusta zvečer v Krškem zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo, je imel v kilogramu krvi 2,72 miligrama alkohola. V nesreči se je voznik hudo poškodoval.

10. septembra pa so brežiški policisti obravnavali prometno nesrečo v Mali Dolini, kjer je voznik štirikolesnika zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v oporni zid. Hudo poškodovanega voznika, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Na podlagi odrejenega strokovnega pregleda je bilo ugotovljeno, da je imel 56-letnik v krvi 1,58 promila alkohola.

Ob denar in nakit

V okolici Sevnice je v noči na petek neznanec skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nakit ter denar.

V Trnovcu na območju Metlike je v soboto zvečer nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit ter lastnike oškodoval za okoli 800 evrov.

Prijeli 33 migrantov

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju krajev Žuniči, Zilje, Dobova, Preloka, Damelj, Vranoviči, Velika Lahinja, Ponikve in Velika Loka izsledili ter prijeli 33 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Osem jih je izrazilo namero za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom, ostale pa so policisti po zaključenih postopkih izročili hrvaškim varnostnim organom.

J. A.