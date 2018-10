Kakšen bo nov 16-oddelčni vrtec?

15.10.2018 | 19:30

Kočevje - Do vključno 30. oktobra bo v Knjižnici Kočevje na ogled razstava natečajnih rešitev za izgradnjo novega, 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje. Na natečaj je prispelo sedem predlogov, komisija, ki ji je predsedovala Mojca Gregorski, pa je podelila dve prvi nagradi in dve priznanji.

»Nov vrtec potrebujemo, ne gre za kaprico,« je ob otvoritvi razstave povedal župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič. Potrebo po novem vrtcu narekuje dejstvo, da vrtca Čebelica in Kekec, iz katerih se bodo otroci preselili v nov vrtec, ne dosegata standardov in normativov. Poleg tega z novim vrtcem, kot je dejal župan, znižujejo stroške, kar se bo poznalo na dolgi rok, tretji razlog za izgradnjo novega vrtca pa je, kot je dejal župan, ker si otroci zaslužijo lep sodoben nov vrtec.

Nov vrtec v Kočevju bo stal na zemljišču v neposredni bližini obstoječega vrtca Čebelica, zgradili pa ga bodo v javno-zasebne partnerstvu. Izbrani zasebnik bo na podlagi izbrane rešitve vrtec sprojektiral, zgradil in ga upravljal, po 15 letih pa predal v last občini Kočevje.

Kot je povedala Mojca Gregorski, so natečajne predloge pripravile skupine, v katerih so sodelovali arhitekti, krajinski arhitekti, inženirji in drugi konzultanti, ki so v izdelavo nalog vložili skupno več kot 500 ur dela. Kljub omejitvam glede velikosti parcele in omejujoči zahtevi po faznosti gradnje, saj bo obstoječi vrtec Čebelica ostal vse do izgradnje novega vrtca, so avtorji, kot je povedala, zasnovali urbanistično zelo raznolike projekte.

Komisija je za zmagovalni rešitvi za izvajalca soglasno izbrala dve rešitvi, to pa zato, kot nam je povedal župan, da si še pustijo odprta vrata za izbiro za potem, ko bosta obe tudi finančno obdelani in tehnično dokončno pripravljeni. »V kolikor ne bi izbrali dveh, ampak samo eno, in na koncu ugotovili, da ta objekt presega naše finančne sposobnosti, bi to pomenilo, da moramo kompleten natečaj ponoviti od začetka. Po domače povedano pa to pomeni, da bi izgubili najmanj eno leto,« nam je povedal župan in dodal, da v kolikor bodo uspeli še v letošnjem letu podpisati pogodbo z izbranim izvajalcem in izbrati eno izmed obeh natečajnih rešitev kot dokončno, bodo zimski meseci namenjeni projektiranju, nekje v mesecu juniju prihodnje leto pa bi lahko pričeli z gradnjo.

Kot je povedal župan, bo gradnja zelo zahtevna, ker bo fazna. »Vrtec Čebelica mora ostati v funkciji tudi v času gradnje novega objekta,« je pojasnil in dodal, da bo, če bo šlo vse po načrtu, nov vrtec pričel delovati leto dni po začetku gradnje, kar pomeni sredi leta 2020, če ne že prej. Po trenutni oceni bo nov vrtec stal 6,5 milijona evrov, predvsem zaradi konjunkture v gradbeništvu pa bo končna cena, kot je dejal župan, prej višja kot nižja.

Besedilo in foto: M. L.-S.

