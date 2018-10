Med košnjo z vrtnim traktorjem zdrsnil v Krko

15.10.2018 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes nekaj pred 10. uro se je v Ulici Heroja Starihe v Črnomlju v nekem podjetju zgodila delovna nesreča, poročajo iz ReCO Novo mesto. V njej si je delavec poškodoval nogo, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli in prepeljali v Zdravstveni dom Črnomelj. O dogodku so obvestili pristojne službe.

Okoli 12.20 je v Ulici talcev v Novem mestu pri košnji trave delavec z brežine zdrsnil z vrtnim traktorjem v reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so traktor z dvigalom dvignili iz vode in ga naložili na kamion.

Ob 18.10 imajo gasilci gasilsko vajo v kraju Dobrava (občina Trebnje), zato so sprožili sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Dobrnič, Vrhe in Vrhtrebnje, še poročajo.

V Posavju je dan minil mirno, iz brežiškega centra o izrednih dogodkih ne poročajo.

M. M.