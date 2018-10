Migrantskega centra za zdaj ne potrebujemo

Ivan Molan je ministru Boštjanu Poklukarju dejal, da pričakujejo v Brežicah sprotno obveščanje o morebitnih ukrepih glede migrantov v občini Brežice. (Foto: L. K.)

Današnjega sestanka sta se udeležila tudi predsednik KS Dobova Mihael Boranič in predsednik KS Jesenice na Dolenjskem Bogdan Palovšnik (četrti in peti z leve). (Foto: L. K.)

Brežice - Ne pripravljamo sprejemnih centrov za migrante, kot so bili v Brežicah v času migrantske krize v letih 2015 in 2016, ampak gre za dodatne prostore policijskih postaj za izvajanje policijskih postopkov pri ilegalnih vstopih v državo. To je na današnjem delovnem srečanju z brežiškim županom Ivanom Molanom povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, kot poroča tiskovna predstavnica občine Brežice Lavra Kreačič.

Minister je prispel v Brežice na pobudo Molana, ki je želel iz prve roke dobiti pojasnila o aktualnem dogajanju v zvezi z migranti v Sloveniji in občini Brežice. Župan je izrazil pričakovanje, da ga bo minister v prihodnje neposredno in pravočasno obveščal o dogajanjih in ukrepih na področju migrantske problematike, ki zadevajo občino Brežice.

Župan je dejal, da se po podatkih policije ne kažejo posebnosti pri ilegalnih prestopih meje v občini Brežice. Policija trdi, da obvladuje razmere in da za zdaj ni potrebe po vzpostavitvi sprejemno-registracijskega centra.

Gibanje migrantov in ravnanja mejnih organov spremljajo tudi v obmejnih krajevnih skupnostih Dobova in Jesenice na Dolenjskem, zato sta se današnjega sestanka udeležila tudi njuna predsednika Mihael Boranič in Bogdan Palovšnik, ki je povedal, da je svet krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem sprejel sklep, da se ne strinja s vzpostavitvijo centra v tej krajevni skupnosti. Na sestanku so bili tudi vodja sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije Melita Močnik, pomočnik direktorja policijske uprave Novo mesto Andrej Zbašnik, vodja oddelka za mejo in tujce v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Novo mesto in komandir policijske uprave Brežice Srečko Medic.

Sestanek na to temo, le da na drugi ravni, je že bil v septembru. Na pobudo občine Brežice so se takrat sestali predstavniki občine in vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov. Razpravljali so o načrtih države, da v brežiški občini vzpostavi sprejemno registracijski center pri mejnem prehodu Obrežje.

